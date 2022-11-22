桃園市議員候選人凌濤今天接受媒體專訪，提到選戰，凌濤說，蔡英文總統焦慮感顯而易見，因為她力排眾議提名所有縣市。若民進黨在選舉中敗選，民進黨內將全部推到蔡總統身上。

凌濤今天接受媒體專訪，提到今年選戰，凌濤說，蔡總統焦慮感顯而易見，因為她力排眾議提名所有縣市，因此要負責所有縣市成敗。選戰如此激烈中，前陣子賴清德初訪帛琉，也讓他大感訝異，當然賴後面也說明替總統出去，不過可看的出，若選戰民進黨大敗，黨內將推到蔡總統身上，要她負起全責。凌濤也分析，若1126蔡總統就跛腳，桃園市長鄭文燦不管是網路傳行政院長，甚至參選2024都遇到很大挑戰，反觀賴清德自在輔選，就可看出不同派系政治角力。

對於桃園市長選舉，凌濤說，一開始民進黨提名前新竹市長林智堅，而非是鄭運鵬，是因為鄭運鵬有距離感，比較冷，鄭運鵬私下也跟鄭文燦沒這麼熱。他也說，選戰中民進黨頻喊「疼惜鄭文燦，支持鄭運鵬」，可是鄭運鵬不是鄭文燦，地方上沒辦法轉移。加上大家回頭看鄭文燦，本來包裝很好市政，如八德國民運動中心羽球館天花板塌陷等意外，都在選前一一現形。

凌濤也提到，桃園市從鄭文燦執政後，大眾運輸使用狀況從15％掉到12％，桃園人飽受交通惡夢，為此國民黨桃園市長候選人張善政提出的1280月票納入台鐵、公路客運，鄭運鵬後來才推出1200，還稱爭取中央補助，但是首日就被交通部打槍，後來行政院長蘇貞昌介入才改口，根本政策買票。

提到選前才跟進月票，凌濤說，如果北北基桃這麼重要，為什麼前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜邀請鄭文燦卻都被已讀不回。鄭文燦現在稱當時說沒台鐵，但當時怎麼不爭取納入台鐵？凌濤批，桃園市民受夠交通困苦，而民進黨選前1個月才告訴大家要加入。選民看不出來嗎？對民眾來說就是官場現形記。凌濤也說，蘇貞昌已經允諾補助，若張善政當選，蘇貞昌也要用同樣標準補助桃園市民。