捷運站內秀肌肉拍裸照 上傳推特吸關注遭逮

北市謝姓男子為了引人注意，10月間在捷運忠義站以三腳架架設相機，自拍自己的全裸照片，半個月後上傳Twitter（推特），但因背景的磁磚、凹槽被認出是在公共場所遭民眾檢舉，捷運警察隊根據監視器畫面追查到案，依妨害風化函送謝姓男子。

35歲謝姓男子，擔任軟體工程師，穿著緊身短褲、T恤，10月13日在忠義站的月台擺放相機，而他自己則轉身入境，坐在角落的座位，褪去身上穿著的T恤以及緊身短褲，拍攝6張照片，11月1日上傳社群網站引發熱論，吸引相同性向的網友關注。

民眾在11月1日在推特上發現背景是在捷運站內，立即向警方檢舉，捷警根據監視器，追查到北投一間店家，發現他購買3C產品，以此確定身分，隨即通知謝男到案，並依妨害風化罪函辦。

捷運警察統計，過去1年在捷運系統內的妨害風化案件僅5件，佔全部刑案584件極少數，仍提醒散布猥褻影像或以他法供人觀覽、聽聞，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，即便自認為是以表現自我為目的的自拍，上傳網路社群供人瀏覽時，仍須遵守法律規範。