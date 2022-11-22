台中一名女子小花（化名）去年與男友一同拜訪友人，後因喝醉而被男友的司機送回家休息，未料小花卻遭到司機藉機性侵，事後崩潰報警處理。案經上訴，台中高分院撤銷原判決，依強制性交罪，處有期徒刑2年，緩刑4年，另須提供100小時義務勞務及參加3場法治教育。

判決書指出，小花去年6月某日凌晨受男友邀約前往台中參加友人聚會，同日凌晨3時許小花喝醉，由男友的張姓司機先行搭載返家，張男駛抵小花住處後，將小花從車上抱回床上休息。

未料，張男見小花不勝酒力，竟強行脫去小花的全身衣物，期間小花不斷說，「你不能動我，我是XXX（男友名字）的女人」，但張男不聽勸，仍強行性侵得逞，張男完事後快速盥洗後離場，小花則撥打電話向男友求救，全案才曝光。

一審台中地院審理時，法官審酌張男一時衝動為滿足自己性慾，而無視小花身體自主權，已危害其身心健康並造成心理壓力，考量張男犯罪後坦承犯行，已與小花達成調解並賠償完畢，故依強制性交罪，處有期徒刑2年，緩刑2年，須接受100小時義務勞務並參加3場法治教育。

案經檢方上訴，台中高分院重新勘驗證據，認為給予張男緩刑2年有失允當，酌情後撤銷原判，改依強制性交罪，處有期徒刑2年，緩刑4年，須接受100小時義務勞務並參加3場法治教育，緩刑期間交付保護管束。可再上訴。

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