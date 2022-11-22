民進黨苗栗縣長候選人徐定禎22日下午發表第四波競選文宣，訴求集中選票改變苗栗，徐定禎競總並將於24日在頭份建國夜市舉辦萬人大會師，舉辦「集中選票 迎向新苗栗」團結之夜。徐定禎表示，第四波文宣已經開始發送，他要誠懇地拜託鄉親，為了下一代，為了苗栗的發展，一起勇敢站出來，讓苗栗終結地方黑金、打破派系黑箱、擺脫財政黑洞，給苗栗孩子更好的未來。

徐定禎競總發言人陳光軒表示，選戰最後關頭，希望鄉親集中選票。苗栗的建設停滯問題與黑金勢力密不可分，希望苗栗這次能翻轉。陳光軒懇請鄉親把徐定禎送入縣府，來實現許多優良的政見，讓苗栗改變成真，11月24日選前之夜萬人大會師，蔡英文總統也會來，請大家一起萬人大會師，迎接新苗栗，懇請年輕朋友支持大是大非的歷史時刻！

徐定禎提到，投入選戰後，聽到許多鄉親表達對於苗栗未來的憂慮，擔心苗栗的下一代在黑金統治下無法有好的成長環境。在糟糕的人統治下，苗栗負債累累、建設停滯、福利縮水，種種弊端都指向同一個病根，就是苗栗被黑金勢力把持。

徐定禎批評，黑金勢力靠著踐踏苗栗土地發財，鄉親敢怒不敢言，卻促成苗栗民心思變。徐定禎強調，這場選戰不是藍綠之爭，而是黑白是非之爭。今年選舉請大家站出來，團結改變的力量，用手中的一票拒絕黑道，守護家鄉，支持會贏的人！

徐定禎承諾，當選後不但會挖掘真相徹查黑金，更要以最快速度落實政見，攜手中央展開大合作大建設。距離投票日最後4天，徐定禎號召苗栗鄉親11月24日到頭份建國夜市參加萬人大會師，團結走完最後一哩路，一起撕掉「苗栗國」標籤，迎接「新苗栗」的到來！