媒體報導郭哲敏地下匯兌案，台北地檢署去年即已立案，據檢調透露，北檢確實去年就立案偵辦郭的地下匯兌案，但因新北檢先執行，且對部分涉案人實施強制處分，基於偵查統一事權，新北檢、北檢將協調後續作為，預料案件將繫屬新北檢偵辦，由新北檢繼續查明。

至於北檢接獲檢舉警方包庇郭哲敏涉貪案件，其檢舉函內容與警政署前政風主任黃錦秋今年2月所接獲的檢舉內容一模一樣。據了解，警政署政風室已對檢舉函內容進行了解，由於檢舉內容有真有假，部分檢舉事實已遭政風室查證並非事實。

據指出，台北地檢署早在去年11月，由調查局新北市調查處報請指揮立案偵辦郭哲敏涉及地下匯兌、違反《銀行法》案件，至於媒體指稱北檢是立案調查員警包庇郭哲敏涉貪案，北檢澄清，北檢是今年2月間與警政署政風室同時接獲同一件檢舉函，目前仍蒐證釐清中。

由於郭哲敏所涉及的地下匯兌案，另由新北地檢署指揮刑事局偵辦，並已先執行搜索並對部分涉案人實施交保、聲押等強制處分，因此雖然北檢亦針對郭的地下匯兌案件立案偵辦，但基於統一偵查事權，北檢將新北檢聯繫協調，預料案件仍將由新北檢進行後續偵查。