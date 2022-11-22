衛福部長薛瑞元昨被問及疫苗掮客名單表示「太幼稚、不想回答」，也不會公布名單；對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今表示，薛瑞元自己爆的料，幼稚的應該是薛瑞元本人，「我想全台灣民眾都沒有他這麼幼稚」。另有綠營議員質疑，台北市政府之前也曾為了自購疫苗與掮客接洽，黃否認稱，台北市從頭到尾都是直接接觸原廠。

黃珊珊今上午回防萬華區，逛了青年公園以及國光市場，會後受訪被問及疫苗掮客議題；先是轟民進黨籍候選人陳時中，如果真的阻擋了掮客，做這麼好的事情，就把掮客講出來是誰，這種事情也需要封存30年嗎？

而薛瑞元稱公布名單幼稚，也讓黃珊珊爆氣嗆，掮客這件事情是民進黨要稱讚陳時中時說的話，是薛自己爆的料，有掮客請他說出來，最後痛批，幼稚的應該是薛瑞元本人吧，「我想全台灣民眾都沒有他這麼幼稚。」

另民進黨議員許淑華質疑，柯市長曾經編了28億預算要自購疫苗，是不是也信了什麼來路不明的疫苗掮客？對此黃珊珊駁斥，台北市從頭到尾都直接接觸原廠，跟原廠直接開視訊會議，然後我們才會定出來願意買多少、多少錢，「全部都是原廠」。