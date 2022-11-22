SC高速計算會議是全世界高速計算最具代表性的國際舞台，會中所舉辦的SCC挑戰賽，是全球學生競技超級電腦整合及程式效能的最高殿堂。清華大學資訊工程學系教授周志遠帶領6名學生組成團隊，近日代表我國參賽，一舉拿下總冠軍寶座。

國家實驗研究院介紹SCC挑戰賽賽制，即參賽隊伍必須在56小時內，在3000瓦的功耗限制下組裝超級電腦，其中包含硬體和軟體，並使用這部超級電腦解出4題應用題。最後清華大學打敗美國、德國、瑞士、新加坡等9組海外強隊，奪下總冠軍。

在大會宣布清華大學奪冠的瞬間，周志遠忍不住與隊員一起振臂歡呼，因為今年是清大參賽十多年來，意外狀況最多也最糟的一次。

周志遠指出，首先是出發前，隊長牟展佑就因為車禍差點放棄出賽，最終決定忍痛參賽，激起大家同心協力的向心力。賽前幾小時突然發現電腦硬體在運送中損壞而無法使用，只好臨時調整電腦配置和比賽策略，幸而同學們發揮了平時訓練的成果，果斷且正確的評估狀況，將影響降到最低。

周志遠提到，進入比賽後，系統依然不穩，且4題應用題難度超乎預期，最後勝負關鍵正是其中兩題，1題是需要深厚科學理論基礎的流體力學模擬，負責解這題的丁緒慈在賽前就非常用心研讀所需的跨領域知識，並借助於國研院國網中心同仁賽前的指導說明，讓她能順利解出這題。另1題是當場才公布的神秘題，主要負責解題的郭品毅是團隊中年資最輕、卻學習最快最認真的學生，發揮了過人的能力，和牟展佑合作解開本題，連裁判都對此讚譽有加。

周志遠強調，張富強與黃恩明是隊上最穩健也最謹慎的選手，不僅確實地完成自己的題目，更負責協調指揮團隊以及驗證結果，讓團隊有穩定出色的表現。吳邦寧則是隊上的開心果，他活潑善言的表現讓團隊在緊張的氣氛中能放鬆心情，享受比賽過程，更打破過去亞洲團隊較沉默的刻版印象，吸引了全場評審與各隊的眼光。

周志遠說，奪冠除了歸功於學生們的付出與努力，更要感謝在背後大力支持的單位，包括提供應用程式專業領域知識以及計算加速卡的國研院國網中心、贊助比賽機器與旅費的雲達科技（QCT）、提供訓練場地和各方面協助的清大校方，以及最不可或缺的學生教練，包括今年的學生教練蔡闊光，以及過去每屆參賽過的畢業生，因為沒有大家的經驗傳承和熱心指導，就不會有今天的成果。

同在美國參加SC2022國際高速計算會議的國研院國網中心張朝亮主任表示，HPC是現代科學的發展基礎，也是國力的指標。這項佳績是國內學研界長期耕耘HPC領域的成果，不但展現出國內發展高效能運算的科技人才實力，也讓台灣在世界紀錄上留下光榮的印記。