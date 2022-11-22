90歲香港資深藝人胡楓（本名：胡繼修）縱橫演藝圈70年，2016年不幸喪偶，太太呂詠荷因病早一步辭世。本月中他在紅館辦演唱會，請來張學友等人助陣，還有和他是多年螢幕CP的「鬼后」羅蘭也現身，昨(21日)網上突傳胡楓和羅蘭夕陽之戀求婚成功，還登上香港Google熱搜，對此，胡楓尷尬回應是：「美麗的謠言」，但沒有因此生氣，還接到很多人傳訊恭喜他，讓他好氣又好笑。

胡楓早年以電影《男人心》出道，還曾當過李小龍、成龍的演技導師，在影視圈地位崇高，人緣極佳，也是演藝圈中的好老公代表，1957年他和初戀女友呂詠荷祕密結婚，後來此事曝光，他笑稱自己是「第一代發展地下情的藝人」，雖然演出作品眾多，但從未和女星傳出緋聞，堪稱緋聞絕緣體。

2016年呂詠荷因病過世，她生前與胡楓育有5名子女，兩人相愛超過半世紀，另一半先走，胡楓心中悲痛可想而知，事後他受訪坦言當下有如世界末日，並將自己的演藝成就歸功於太太，是呂詠荷在家打理好一切，才讓胡楓無後顧之憂，直言：「她（呂詠荷）沒有半點投訴，因為她知道我好熱愛做這份工作」。

而在職場上，現年88歲的羅蘭（本名：盧燕英）可說是最常和胡楓演夫妻的螢幕拍檔，兩人情同兄妹，據《香港01》報導，近日大陸媒體卻傳出胡楓日前在演唱會後台向羅蘭求婚成功，但兩人不會領證、辦婚宴，只約定好要共度下半生，引來網友熱烈討論，求證胡楓對方表示是美麗的謠言，還反問記者：「你相信嗎？」，他說消息瘋傳後一堆朋友傳訊息恭喜他，「只能說是啼笑皆非」，否認有意再婚。