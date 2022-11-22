台灣全國總統盃拳擊錦標賽冠軍拳擊小潘近日在YouTube上以影片爆料，指出拍攝拳擊知識而聞名的網紅「尼克星拳擊」抄襲知名奧運選手Tony Jeffries的影片，暗酸他是「尼克星翻譯社」。對此，不只Tony Jeffries本人回應了。「尼克星拳擊」也在事後用影片回擊。豈料，網路風向呈現一面倒的趨勢。

Tony Jeffries是英國的前職業選手，曾在奧運上奪得81公斤量級的銅牌，日前退役後在YouTube頻道上分享拳擊知識的相關影片。豈料，卻被擁有18.3萬人訂閱的網紅「尼克星拳擊」直接英翻中照搬，還因此獲得千萬流量。被拳擊小潘踢爆後，在網路上掀起熱議。

拳擊小潘近日在頻道上傳的影片中指出「尼克星拳擊」的抄襲事件，並且還附上多項證據。諸如影片主題、封面、教學內容、拍攝角度之外，更甚至連講解知識的話語，都是直接英翻中照搬。且達到18萬訂閱後未走出自己的風格，讓拳擊小潘直言「建議他的頻道應該改名叫尼克星翻譯社。」此外，留言區中他也附上本尊Tony Jeffries的回覆，指出「很難過我的作品被偷竊抄襲。如果你有任何方式是可以讓這個人把他的東西從YouTube上移除，我會非常感謝。」

事後，「尼克星拳擊」也上傳影片回應，內容指出「拳擊的基本知識，十個有九個教的東西是相同的。」否認了抄襲指控。對此，知名遊戲實況主Toyz在直播中指出「不要偷換概念。」直言「重點是拍影片的方式根本就一樣。」在網路上掀起一面倒的批評聲浪，尼克星拳擊也在事後刪除了解釋影片。目前未對此事件更新其他的回應。