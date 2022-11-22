年底議員選舉台北市港湖區成激戰區。國民黨台北市前議員羅智強表示，民進黨在此區首要獵殺對象就是游淑慧，因為游監督風格太過強悍，加上這次民進黨傾全力要拿回該區席位。羅透露，綠營近來在地方放出「游淑慧一定會贏」的耳語並操作分票，目的就是要做掉以空戰為主、缺乏組織樁腳的游。此消息引熱議，讓大批網友直呼震驚。

羅智強昨（21）日在臉書發文表示，他得知游淑慧椎間盤突出發作，但還堅持站在路口還有吉普車掃街，擔心她的身體狀況，便問她選情如何，不料她卻僅淡淡說，沒辦法，現在選情很緊張，要拚到最後一刻，為國民黨守住關鍵的一席。

羅智強分析，2018年因為游淑慧的當選，讓民進黨因此掉了一席，而這次民進黨傾全力要拿回港湖區的第4席，而首要獵殺對象就是有「監督悍將」之稱的游。羅強調，游這次遇到同一個人捲土重來，雙方競爭關鍵一席；最近她發現地方有綠營人士在反串，釋放她一定會贏的耳語，並操作分票。羅坦言，這次只是游第二次參選，善打空戰議題的她，缺乏了組織樁腳，在最後拉票催票和耳語反制上，真的面臨很大的考驗。

此文獲得近萬人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「天啊還有這種奧步，真是好恐怖喔」、「政治伎倆真是層出不窮」、「淑慧一定要挺住啊！」「淑慧加油加油，妳是藍營希望」、「淑慧監督實在太強悍了，綠營太怕了」、「淑慧敢衝敢嗆又敢罵，民進黨嚇都嚇死了」、「把淑慧除掉，民進黨就可以少一位強悍監督者了」。