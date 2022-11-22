受聯準會今年快速升息影響，今年債券價格出現20年來少見的絕佳買點。元大投信表示，以J.P. Morgan美國流動性債券價格指數為例，投資級企業債價格難得回檔至2000年有數據來最低，是投資人切入債市難得機會，且信用評等A的公司債，如彭博美國中天期公司債券指數殖利率達5%(2022/10/31)，相當具有收益吸引力。過去一段時間，想尋求較高收益率的投資人，需承擔低評等公司債、新興市場債的風險性，但現在透過優質債券基金也能取得。

元大投信本周開募的「元大全球投資級債券傘型基金」提供新台幣、美元級別選項，另可選配息、不配息級別，預計在閉鎖期打開後進行每季配息，配息月份預計安排在一、四、七、十月。

「元大全球投資級債券傘型基金」，包含三檔不同天期的子基金，分別是「元大0至2年投資級企業債券基金」、「元大2至10年投資級企業債券基金」、「元大10年以上投資級企業債券基金」。其中「元大2至10年投資級企業債券基金」主要持有2~10年期債券，排除有爭議性的國家與產業，並瞄準全球大型龍頭企業投資級債，這些企業競爭力強、財務體質佳、經常性發債，流動性無虞。

相較於0-2年短天期債券的低波動，或是10年以上長天期債券追求資本利得機會，收益率與價格波動介於中間的「元大2至10年投資級企業債券基金」，在基金配置上具有很大的彈性，適合與既有股票部位做為長期資產配置用。

「元大2至10年投資級企業債券基金」研究團隊指出，主動式債券基金的特色在於經理團隊可以依景氣位階，將投資組合的存續期間、信用評等分布、投資產業部署，配置到最合適的狀態。在債券殖利率有升高風險時，適度調降整體投資部位持有債券的天期，降低投資組合波動；在債券殖利率有回落機會時，則拉長投資組合存續期間，追求長期報酬率與波動度的最佳平衡。甚至還有機會發掘市場被低估標的，或是特定天期、產業或是信用評級下的超額收益，發揮主動操作團隊的靈活優勢。觀察聯準會升息至今，雖出現放緩步調考量，但仍可能將基準利率維持在較高位置一段時間，在這樣的市況下，投資人不需要過度承擔風險，就可以透過債券創造固定收益現金流，加上目前正處於全球景氣週期轉換之際，建議透過主動型債券基金專業團隊把關嚴格擇優布局，參與債市最佳投資機會。