伊雲谷(6689)今日宣布投入新世代雲端服務業者雲動力資訊現金增資案，伊雲谷將持股20％。看好多雲市場潛力，伊雲谷近年來逐步深化與各大公有雲的合作關係，此次宣布與Google Cloud Platform（GCP）菁英合作夥伴雲動力資訊深化結盟，伊雲谷藉此透露未來將進一步擴大整合四大公有雲（AWS、Azure、GCP、Oracle），鞏固一站式雲端顧問服務，加速協助台灣企業數位轉型。

伊雲谷自今年7月與宣布與雲動力資訊結盟以來，雙方已有多次合作經驗，結合伊雲谷深刻的雲端產業經驗，及雲動力資訊深厚的技術團隊，雙方強化夥伴關係，以GCP在地機房優勢，鎖定金融業、政府部門等受監管產業的上雲需求。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀表示，看好台灣受監管企業客戶的強勁雲端需求，因此，伊雲谷積極尋找值得信賴的合作夥伴，擴大GCP的服務量能，希望藉此加速滿足客戶需求。而雲動力具深厚GCP技術能力，近兩年成績有目共睹，相信深化雙方合作將助於伊雲谷滿足台灣金融及政府等受監管產業的強勁上雲需求，日後將台灣雲端經驗複製至東南亞市場，讓更多資訊服務出海，持續開拓海外市場。

雲動力創辦人暨執行長莊志仁表示，雲動力資訊團隊以自身多年的雲端用戶使用經驗和開發技術，從使用者角度出發，協助企業更精準並自動化的導入雲端技術。而伊雲谷除AWS及微軟等公有雲產品，更在SaaS及PaaS產品領域有相當完整的產品及技術團隊，雙方合作將推進台灣雲端發展的進程。

伊雲谷2014年起跨入雲端服務，短短10年內據點已橫跨全球各國，包含台灣、大陸、香港、澳門、菲律賓、新加坡、美國、馬來西亞、泰國、印尼、越南。伊雲谷提供一站式雲端解決方案，以商業顧問及技術人才組成專業團隊，以多雲整合為核心，致力扮演企業雲端戰略長，以情境式分析，提供ESG、資安、數據AI、CRM、ERP&DB 等商業數位工具導入顧問服務，助企業客戶擬訂數位轉型戰略。