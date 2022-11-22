台灣央行跟進美國升息，房貸利率攀升，國際股市動盪，國泰金調查民眾對於居住地住宅價格變化的調查，本次調查顯示，過去半年近1成民眾覺得房價下跌超過3％，較1月調查增加7.4個百分點；而未來半年，有接近2成民眾預期房價跌幅超過3％。

國泰金11月房屋交易調查方面，賣房意願指數由上月-13.4降至-21.8，為14個月以來新低，買房意願指數亦基本持平在至-59.4，維持在2016年9月以來相對低點，市場買賣雙方持續觀望。

而調查民眾對於過去6個月居住地住宅的價格變化，63.4％的民眾認為過去半年房價上漲超過3％，較2022年1月調查減少19.9個百分點；而27.1％民眾認為房價變化在上下3％，較2022年1月調查增加12.5個百分點；9.5％民眾則覺得房價下跌超過3％，較2022年1月調查增加7.4個百分點，總結而言，民眾認為房價上漲的比例較前次調查大幅減少。

對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，13.7％民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過10％，較2022年1月調查減少10.4個百分點；而35.2％民眾預期房價漲幅介於3-10％，較2022年1月調查減少19.4個百分點；預期房價將在上下3％區間內變化的民眾比例則從17.8％升至31.5％，較2022年1月調查增加13.7個百分點；有19.6％民眾預期房價跌幅超過3％，較2022年1月調查增加16.1個百分點，整體來看，本次調查結果顯示民眾看漲未來半年房價的比例與幅度皆較2022年1月調查下滑。