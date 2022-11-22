消息面：

1.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周一表示，在聯準會於12月召開會議之前就摒除再度升息75個基點的可能性仍為時過早，「在我看來，現在就排除任何可能性都為時過早」。她並重申聯準會應該繼續升息，利率到頂時應該見到「5字頭」，如介於4.75%～5.25%。但她也特別提到應留意過度緊縮的風險，央行官員們應小心避免「痛苦的經濟下行」。戴利今明兩年在聯邦公開市場委員會（FOMC）都沒有對貨幣政策的表決權。

2.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周一接受媒體訪問時呼應戴利的說法，稱自己支持在12月縮小升息幅度，她表示聯準會在12月會議上未必需要再升息75個基點，視經濟數據而言，或許可以縮小升息幅度。梅斯特今年在聯邦市場委員會（FOMC）擁有對貨幣政策的表決權。為了抑制高漲的通膨，美國央行已經連續4度升息75個基點，使其聯邦基金利率區間來到介於3.75%～4%。

3.目前市場普遍押注聯準會將在12月會議升息50個基點，而基準利率估將在明年6月到頂。

4.周一紐約期油收跌0.44%，報每桶79.73美元，盤中一度重挫逾6%，最低跌至75.27美元。倫敦布蘭特期油收跌0.19%，報每桶87.45美元，盤中一度跌逾6%，報每桶82.31美元，為9月底以來首次跌破85美元大關。中國的新冠確診數持續升高，且連日通報染疫死亡病例，恐進一步收緊封控措施，以及《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國組織（OPEC）產油國正在討論於12月會議增產50萬桶/日，原油價格應聲暴跌。惟隨後沙國否認正在討論增產的消息，使油價跌幅收斂。考量中國可能收緊防疫封控措施，高盛將第四季布蘭特期油價格預測調降10美元，至每桶100美元，並將第四季全球石油需求預測下修120萬桶/日。

5.市場避險情緒升高，周一美元指數一度勁揚近1%，報107.99。市場擔心中國可能收緊防疫政策，在岸人民幣觸及7.1708兌一美元，創下11月11日以來新低。美元兌日圓上漲1.2%，報142.085日圓，創下9月6日來最大單日漲幅。歐元跌0.86%，報1.0235美元。英鎊跌0.5%，報1.18225美元。

6.美國10年期公債殖利率尾盤漲1.4個基點，報3.832%，盤中一度跌7.1個基點，報3.7579%。2年期債息升至4.5651%，30年期債息報3.9066%。聯準會料將繼續升息，美國債息上揚，市場擔心持續升息可能使美國經濟陷入衰退，長短期債息曲線倒掛的情況仍然嚴重。

7.受美元走強和美國債息反彈影響，周一紐約期金收跌14.4美元或0.9%，報每盎司1754.60美元。