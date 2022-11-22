面對當地通膨還是處於高檔，以及聯準會大力升息之下，韓國央行也被逼得頻頻調高利率。但礙於韓國經濟成長似乎趨緩，外界預估，韓國央行24日還會升息，只是這次應該只會小升一碼，就是25個基本點。

拿今年前三季來說，韓國GDP每季都沒超過1%，上季甚至只剩下0.3%。當然，造成的原因很多，但當地央行一直升息也是其中之一。去年八月升息周期開展迄今，短短一年多，韓國利率已經從0.5%大幅攀升至3%。

原本是要打壓韓國大漲的通膨，但效果貌似有限，10月當地消費者物價為5.7%，雖稍有降溫不若7月的歷史新高6.3%，但還是比韓國央行目標值2%要高出很多。

生活擔子變重下，韓國民眾只有選擇降低消費。為了把通膨壓下來，路透社彙整各方意見，絕大部分認為24日韓國還是會升息，只是小小升一碼意思一下。升息後的韓國利率將來到3.25%，可望創下2012年以來最高。

此查訪報告中，有近六成預估從下個月到明年三月底之前，韓國央行應還會再升一碼，利率也會來到3.5%，甚至還有專家預測將上看3.75%。不過，到2023年底時，若利率鎖在3.5%，韓國央行將名列首批結束緊縮循環的亞洲央行之一。

摩根士丹利認為，韓國央行應已注意到當地經濟成長腳步放慢，通膨稍有降溫以及金融市場穩定度需提升等。如果全球大宗物資因地緣政治或憂心供給不足再上漲，還有聯準會繼續大力升息導致韓元大幅走貶，韓國央行應該還是會繼續調升利率與之抗衡。