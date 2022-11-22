研調機構IC Insights表示，DRAM市場通常在下半年銷售強勁，屆時系統製造商著手下訂單以因應年底假期的新一代產品中的備貨。然上述情況今年尚未出現。主因是疲軟的經濟狀況、高通膨等減緩全球對個人電腦、主流智慧型手機、其他消費電子產品的需求。因此，DRAM需求呈螺旋式下降，市場下半年恐旺季不旺，目前預計2022年下半年銷售額將較今年上半年下降40%，降至293億美元，2022年DRAM市場營收估下降18%。

IC Insights說明，DRAM市場在今年前幾個月的銷售強勁，但在今年第二季末開始，DRAM市場出現重大調整。例如，美光(Micron)報告其2022財年第三季度(截至5月)的銷售額增長11%。銷售業績亮眼仍難看出市場崩潰的迫在眉睫性，但隨後該公司投下炸彈，為其第四財季(截至8月)給出下滑17%的銷售預估。美光2022年第4季實際銷售額更減少23%，遠高於預期。美光更表示，年度出貨量估下滑，進一步證明DRAM市場快速而嚴重低迷。

IC Insights提出，國際DRAM三大廠，除了上述美光，SK海力士(SK Hynix)、三星(Samsung)也宣布今年第三季銷售大幅度下滑，並預計DRAM市場疲軟將持續到今年年底，至少會持續到明年第一季。主因為通膨已削弱消費者消費力，以及庫存水位高，導致DRAM市場調整幾乎難以避免。

在過去的30年發展裡，DRAM市場的特點是經歷了驚人的增長和多年的毀滅性崩潰，具有鋸齒曲線所表現。而在過去的四年裡，DRAM市場營收，在2019年下降37%，在2021年增長42%，預計2022年將下降18%。如此劇烈的波動，廠商需要面對非常人所承受的，讓DRAM供應商的數量從30年前的25多家減少到如今的3家主要供應商。