不再參加中共全國人大選舉的港區全國人大常委譚耀宗今表示，在7月確診時開始思考是否再參選，擔心下一個任期或因身體原因未能負擔工作，而人大常委不設補選機制，於是決定退位。
他在電台節目稱，人大常委要擔當橋梁角色，將港人意見和心聲傳遞到中央，並向香港宣傳國家發展和政策，要由熟悉香港和國家的人士出任。
譚耀宗又稱，任内人大常委會制訂《香港國安法》和完善選舉制度，符合市民期望亦令議會更加理性，暫時看不到人大常委會要再採取立法手段，處理香港問題。
不再參加中共全國人大選舉的港區全國人大常委譚耀宗今表示，在7月確診時開始思考是否再參選，擔心下一個任期或因身體原因未能負擔工作，而人大常委不設補選機制，於是決定退位。
他在電台節目稱，人大常委要擔當橋梁角色，將港人意見和心聲傳遞到中央，並向香港宣傳國家發展和政策，要由熟悉香港和國家的人士出任。
譚耀宗又稱，任内人大常委會制訂《香港國安法》和完善選舉制度，符合市民期望亦令議會更加理性，暫時看不到人大常委會要再採取立法手段，處理香港問題。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。