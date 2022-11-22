不再參加中共全國人大選舉的港區全國人大常委譚耀宗今表示，在7月確診時開始思考是否再參選，擔心下一個任期或因身體原因未能負擔工作，而人大常委不設補選機制，於是決定退位。

他在電台節目稱，人大常委要擔當橋梁角色，將港人意見和心聲傳遞到中央，並向香港宣傳國家發展和政策，要由熟悉香港和國家的人士出任。

譚耀宗又稱，任内人大常委會制訂《香港國安法》和完善選舉制度，符合市民期望亦令議會更加理性，暫時看不到人大常委會要再採取立法手段，處理香港問題。