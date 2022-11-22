台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏22日表示，全球醫療指數本益比自20倍下降至16.3倍 ，來到近8年的相對低檔，在獲利展望方面，分析師估計2023年EPS成長率可達9.3％，優於大部分的產業，透過醫療保健產業結合預防保健所形成的「醫療保健新趨勢策略」EPS成長率更可達12.6％，深具物美價廉優勢，投資價值浮現。

另一方面，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港。

黃俊晏指出，醫療保健新趨勢策略係「醫療保健」plus「預防保健」，在上次升息循環結束後，醫療保健新趨勢策略漲幅相對傳統醫療保健更為明顯，無論是一年、兩年、三年皆勝出。升息往往伴隨著市場利率走升，使得股市估值出現修正。在政策利率方向逐漸明朗後，市場利空出盡投資信心回穩，有利醫療保健新趨勢策略表現。根據Bloomberg數據統計，在2018年上輪升息結束後進場，醫療保健新趨勢策略上漲22.6％，優於傳統MSCI醫療保健指數的20.9％。

黃俊晏表示，我們正經歷空前醫學創新的時期，主要歸功於21世紀初人類基因體成功解碼，帶動新治療的爆炸性成長。2017至2021年，全球醫療保健支出每年持續以4.1％的速率成長，攀升的醫療支出，意味著大眾對藥物、醫療服務、醫療器材的需求增加。聯合國估計，2050年全球超過1/6人口達60歲以上，預計80歲以上的人口增加三倍，老齡化也將持續推動醫療產業革命性商機。