台64線中和段昨（21）晚10時一輛重機Aprilia RS 660高速追撞前方未開大燈的多元計程車，27歲騎士噴飛慘死；一旁目擊者的行車紀錄器曝光過程，影片顯示該駕駛車速為91公里，但仍遭重機「刷卡」從旁駛過，顯見當時重機車速極快，另外有網友發現上方路燈在事發前3秒突然熄滅，驚喊相當詭異。

臉書「記者爆料網」曝光影片，該輛多元計程車遭Aprilia RS 660從後方追撞後，紀男往上方噴飛摔地後身亡，重機則不斷翻圈，零件噴飛、煙塵四散，過程全被在外車道的另名駕駛行車紀錄器拍下，有網友發現該影片顯示當時車速為「91Km/h」，但重機還能從左側「刷卡」而過，顯然時速已明顯超過90公里。

目擊者行車紀錄器曝光，影片顯示該駕駛車速91公里（紅色箭頭處），仍遭重機「刷卡」駛過，顯見重機車速極快。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

目擊者行車紀錄器曝光，影片顯示該駕駛車速91公里，仍遭重機「刷卡」駛過，顯見重機車速極快，還有網友發現路燈在事發前3秒突熄滅（紅色圓圈處），相當詭異。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

還有網友發現另一個「詭異巧合」，就是在撞擊瞬間的前3秒，道路上方的右側路燈突然熄滅，3秒後就發生追撞；針對重機車速超過90公里，網友留言「追撞者時速至少有150公里以上」、「雖然沒開車燈有錯，但重機超速成這樣」，而對於路燈突然熄滅，網友則說「抓交替嗎」、「超玄的，路燈熄掉就剛好出事」。

警消獲報趕抵將重機駕駛紀男、計程車陳姓駕駛（37歲）及車上劉姓乘客（46歲）3人連忙送送往醫院救治，紀男經急救後仍宣告不治，計程車的2人則是輕傷，至於車禍事故原因，仍有待警消調查中。