民進黨基隆市長候選人蔡適應22日上午，邀請新北市長候選人林佳龍一起站路口宣講首都通1200月票政見，蔡適應表示，林佳龍擔任交通部長任內，協助基隆捷運與汐東線的整合，並協助城際快捷公車的開通，接下來還將共同推動1200首都通月票，有助於基隆民眾減輕負擔。

林佳龍表示，新北跟基隆是共同生活圈，「選對人、做對事，可以改變一個城市」，基隆在過去8年來的改變台灣人都看得見，最重要兩大功臣就是市長林右昌跟立委蔡適應。因此他今天特別來基隆，一方面從首都圈北北基桃的區域聯合治理要推銷共同政策，包括基隆捷運、汐東捷運、首都通月票等。

蔡適應說，2018年時，雙北推動1280月票時，他就希望將其擴大納入基隆、桃園，及台鐵、國道客運等，後來遇到疫情，這個月票計畫就暫時擱置，今年疫情趨緩，他和林佳龍、陳時中、鄭運鵬四人聚首討論，決定推出「首都通1200」計畫。

蔡適應強調，林佳龍在交通部長任內，拍板整合基隆捷運以及民生汐止線兩條路線，讓基隆捷運以及汐東線不僅僅只是一條交通線，未來可以帶動新的基隆河谷廊帶開發計畫，擴大內科產業園區，讓未來內科、南港、汐止跟基隆成為全台灣最大的科技產業聚落，「最大的功臣就是林佳龍」，若不是他當初整合捷運路線、協調北北基的市長，「基隆捷運、汐東線就成為各自為政的情形」。

基隆市長林右昌也表示，原本民生汐止線在基隆捷運計畫前，已經幾近喊停。林右昌提出基捷與民生汐止線整合，提升為中運量系統，也讓汐東線起死回生。當時便由時任交通部長的林佳龍拍板定案，並取得新北市長侯友宜的支持。