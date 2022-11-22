魏姓男子3年前因不滿葉姓前女友懷疑其感情不忠，將她壓倒在地毆打，魏男還將她脖子吊掛在腰帶上致昏迷，然後放在沙發後離開，葉女的弟弟返家發現，報警送醫救治，她倖免於死，最高法院駁回上訴，考量魏男與她達成和解，依殺人未遂罪判刑5年2月定讞。

擔任廚師工作的魏男，2019年2月8日凌晨4點與葉女發生口角爭執，他將對方壓倒在地並出手毆打臉、頭、手部，趁她躺在客廳地上時，取下她外套上之腰帶並繫在陽台鋁窗上，她想要逃離現場，遭魏男拉回陽台吊掛在腰帶上。

魏男直至葉女昏迷後，才始將她抱下放置於客廳之沙發上，上樓更換為長褲後離開現場，當天下午1點多，葉女胞弟想要拿水果給她，以鑰匙開啟大門後，見她趴在客廳沙發上，雙膝跪在地上，立即報警送醫救治。

台南高分院斥責魏男視法律為無物，嚴重侵害葉女之身心健康，破壞社會秩序，行為應予譴責，又其犯後就犯罪經過皆避重就輕，顯然未能坦然面對、省思自身犯行之錯誤，但考量他達成和解，依殺人未遂罪判刑5年2月，最高法院駁回上訴確定。