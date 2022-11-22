國民黨高雄市長候選人柯志恩今天與女兒洪均合體車掃。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）的女兒洪均與國民黨高市黨部副主委曹桓榮在後方另台車。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨晚首度與女兒洪均合體車掃，洪均今（22）日一大早也不畏艷陽車掃，被問到車掃心情？她直呼「哇！媽媽站一整天真的很不容易」，但覺得車掃很好玩，而民眾也很熱情。

柯志恩打出親情牌，母女倆五官、神情都超像，簡直一個模子刻出來。洪均昨笑說，非常鼓勵媽媽出來參選，直誇她很勇敢。不過，她這次選戰首度亮相，媒體把握機會瘋狂追問，讓她險些招架不住，還向媽媽眼神求助。

洪均今早也陪競選團隊車掃拜票，今早從旗津出發，將接著到小港、前鎮等地催票，柯志恩與旗鼓鹽議員陳美雅、蔡金晏同台車，洪均則與國民黨高市黨部副主委曹桓榮在後方另台車。

今早高雄豔陽高照，洪均特別穿外套、鴨舌帽防曬。談到昨晚車掃初體驗，洪均直說，大家都很熱情，看得很高興，昨她站了3小時，「就覺得哇～媽媽站一整天真的不容易」，而每人都很友善。

媒體也關心，車掃有沒有比想像中熱？柯志恩在旁插話說「她沒有想像吧！」洪均則笑回，「我已經做好心理準備，其實還好」。