改編自小說《飄》於1939年上映的美國戰爭電影《亂世佳人》，曾在當年創下驚人票房，是不少人心目中的經典劇作，演員們也因此備受矚目。但隨著時間變化，當年的主要演員因年紀越來越大一一離開人世，只剩當年飾演小男童的米基庫恩（Mickey Kuhn）還在世。如今有消息傳出他也在近日過世，享壽90歲，他的妻子也出面證實了這項消息。

據了解，當年只有6歲的米基庫恩憑著精湛的演技，在《亂世佳人》中飾演小男童碧兒威爾克斯（Beau Wilkes）而打開知名度，隨後還接連在《慾望街車》、《神秘小鎮大冒險》、《折箭為盟》等電影中演出，成為家喻戶曉的明星。而根據外國媒體的報導，米基庫恩已在近日於美國佛羅里達州的一間醫院裡過世，享壽90歲，米基庫恩的妻子芭芭拉（Barbara）透露，他的健康情況一直都很好，但近期突然惡化，最後離開人世。

事實上，在《亂世佳人》中飾演女主角「郝思嘉」摯友「韓美蘭」的奧莉薇亞德哈薇蘭（Olivia de Havilland），於2020年7月1日剛過完生日便在同年7月26日離世後，米基庫恩成為《亂世佳人》中最後一位在世的演員，沒想到才經過短短2年，米基庫恩也宣布離世。令影迷們忍不住感嘆「他們都化成了風」、「好感慨」、「一個時代的終結、「歲月真的不留人」。

Mickey Kuhn, the busy child actor of the 1930s and ’40s who played Beau Wilkes, the son of Olivia de Havilland and Leslie Howard’s characters, in 'Gone With the Wind,' has died at the age of 90 https://t.co/9XZyij231q — The Hollywood Reporter (@THR) November 22, 2022