改編自小說《飄》於1939年上映的美國戰爭電影《亂世佳人》，曾在當年創下驚人票房，是不少人心目中的經典劇作，演員們也因此備受矚目。但隨著時間變化，當年的主要演員因年紀越來越大一一離開人世，只剩當年飾演小男童的米基庫恩（Mickey Kuhn）還在世。如今有消息傳出他也在近日過世，享壽90歲，他的妻子也出面證實了這項消息。
據了解，當年只有6歲的米基庫恩憑著精湛的演技，在《亂世佳人》中飾演小男童碧兒威爾克斯（Beau Wilkes）而打開知名度，隨後還接連在《慾望街車》、《神秘小鎮大冒險》、《折箭為盟》等電影中演出，成為家喻戶曉的明星。而根據外國媒體的報導，米基庫恩已在近日於美國佛羅里達州的一間醫院裡過世，享壽90歲，米基庫恩的妻子芭芭拉（Barbara）透露，他的健康情況一直都很好，但近期突然惡化，最後離開人世。
事實上，在《亂世佳人》中飾演女主角「郝思嘉」摯友「韓美蘭」的奧莉薇亞德哈薇蘭（Olivia de Havilland），於2020年7月1日剛過完生日便在同年7月26日離世後，米基庫恩成為《亂世佳人》中最後一位在世的演員，沒想到才經過短短2年，米基庫恩也宣布離世。令影迷們忍不住感嘆「他們都化成了風」、「好感慨」、「一個時代的終結、「歲月真的不留人」。
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