星宇航空(2646)2023年1月13日起將新開闢台北-河內航線，並且自即日起正式開賣。星宇航空指出，隨著台灣解封政策逐步開放，星宇航空各航線不僅於年底進行航線增班，繼峴港、胡志明市後，再宣布開闢第三個越南航點河內，完美拼圖越南北、中、南三大據點。

星宇航空台北-河內航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個，開航即每日一班飛航。

星宇航空表示，台越兩地的商務往來十分頻繁，其中文化中心河內更是越南首府及北部第一大城，為經貿及旅遊的重鎮。有鑑於越南當地疫情在今年下半年已獲得良好的控制，且台越兩地入境規定持續放寬，星宇航空選在此絕佳時機開闢河內航線，期望為往來兩地的台商及旅客帶來高品質且安心的飛航體驗。

星宇航空現飛峴港、澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、福岡、札幌、沖繩等航點，明年1月13日河內開航，以及1月17日宿霧開航後，航點將增加至15個城市。