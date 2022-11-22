距離兔年除夕尚有1個多月，但雲朗觀光集團旗下雲品(2748)表示，旗下飯店與館外餐飲的除夕圍爐宴訂位情形較往年更熱門，多數館內餐廳訂位數均已超過9成、甚至已經客滿，預估所有除夕圍爐席次將在12月初全數完售。
鑒於兔年除夕訂位狀況熱烈，雲品針對旗下「君品Collection」3處委託經營的桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特與台北茹曦酒店宴會廳，即日起至12月15日開放免1成服務費的最後席次預定優惠，提供除夕圍爐宴最後席次搶訂機會。
位在桃園市中心的「皇家薇庭」提供5人宴席1.38萬元起、10人宴席2.38萬元起的除夕圍爐宴席，可在挑高8米半無樑柱寬敞的空間與家人享受除夕圍爐時光，更可順道在大型歐式莊園中參觀拍照，留下歲末年終難忘回憶。
位在台中北屯區的蘭克斯特，則祭出獨立包廂每桌5.98萬元起的台中圍爐宴天花板價，另在空間通透、可引進城市燈火的大宴會廳中推出了5人1.98萬元起、10人3.98萬元起的除夕圍爐宴，更邀請米其林三星餐廳「頤宮」主廚陳偉強於除夕夜當晚坐鎮掌廚。
甫由雲品接手經營餐飲及宴會業務的台北茹曦酒店，則分別於貴賓軒、玉蘭軒、茹曦宴會廳等處，推出每桌10人桌價2.38萬元起的除夕圍爐宴，另設有每桌1.18萬元起的5人、每桌2.18萬元起的10人宴席選擇，在台北市中心便能享受充滿中國年味的經典年菜。
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