選戰剩下不到一週，民進黨台北市長候選人陳時中今車隊掃街前，被問到「疫苗掮客」是誰？陳時中說，「一些奇奇怪怪的單位」，尤其是從國外來的，在中間要積極謀取利益。

衛福部長薛瑞元日前替「老長官」陳時中輔選時大抱不平，意外提到「疫苗掮客」，不料或燒到今天還燒不完，導致當初有意助全民一臂之力的團體都無端被影射，但至今還是沒說誰是疫苗掮客。

日前被蔣萬安指控民進黨指控民間團體是掮客；陳時中今受訪指出，到了最後幾天，他一再呼籲都沒有產生效果，蔣萬安不斷「黑白講、黑白罵」，這不是正常的。

他說，他一再講，如果是指購買疫苗的事情，他非常感謝各個民間團體大家努力，大家都要替台灣做一點事情，只是有一些奇奇怪怪的單位，尤其是從國外來的一些單位，在中間要積極謀取利益，「我們就有相關的要求，避免這些情形來發生」。

至於佛光山當初也是想捐贈嬌生疫苗；陳時中說，佛光山是非常好的宗教團體，有這樣的意願，他們當然也是嚴肅以待，所以有跟總公司聯絡，總公司當然就是說，所有疫苗廠原則上是跟國家往來，因為有一些免責的需要。

他說，另外總公司大概有幾個廠剛好都被禁止生產，所以也沒有量供給，後來佛光山也很慷慨，照原來希望的數目捐了其他的醫療器材。

被問到薛瑞元日前說，說捐錢捐了就好，就不會有擋疫苗的事情，是否暗示指工商團體不要多管閒事？陳時中說，「絕對沒有這個意思」，政府對於人民的善意，都非常的嚴肅，而且非常感激，用這樣的心情來辦理各種事務。

至於媒體報導，高端疫苗專家會議並不是單純的「14比0」通過，而是衛福部幫忙才過關，對高端專家會議有委員有疑慮，因為是衛福部幫忙資料過關？

陳時中說，要開專家會議，要由各個領域不同專家組成，大家對各個事情都會有不同看法，經過專家的辯證、辯論得到一致的結論，這也可以證明沒有其他政治力運作，完全是由專業醫界做討論所產生的結果。