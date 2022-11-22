搶攻聖誕節商機，台北寒舍艾美酒店推出一系列美食，11月28日起至12月31日止巧克光廊與人氣千層蛋糕甜品店「時飴Approprie'」聯名設計聖誕限定「蒙布朗千層蛋糕」每個1,980元。探索廚房於12月24日晚餐及12月25日午、晚餐，餐檯料理華麗升級不加價，每位1,890元+10％，特別推薦帝王蟹味噌湯、黃金蟹海鮮鍋、鹽烤鮮魚與爐烤火雞等海陸美味，另外，平安夜加碼回饋，凡於12月24日消費滿額，就有機會獲得法國有機保養品牌Melvita的限量禮贈。

冬日溫馨相聚，傳遞美好祝福，12月1日至12月31日，台北寒舍艾美酒店延續寒舍集團慈善公益傳統，與「台灣導盲犬協會」合作，攜手推廣愛心捐款，邀請賓客投身善舉，為視障者共盡心力，點亮希望之光。另外，12月24日平安夜，邀請到「集思音樂」於酒店一樓大廳現場演唱都會爵士樂曲，在悠揚的音樂中感受節慶氛圍。

台北寒舍艾美酒店巧克光廊與甜點名店「時飴Approprie'」合作，聯名推出「蒙布朗千層蛋糕」聖誕節限定商品，七吋每個1,980元。入口即化的薄餅皮，混合綿密栗子泥與蘭姆酒，搭配鮮奶油與馬斯卡彭起士層層堆疊，夾層點綴細碎栗子增加口感，細膩潤滑的奶油甜而不膩，入口滑順清爽，淡淡酒香更添層次風味。另有販售單片尺寸，每片260元。12月19日前預訂七吋蒙布朗千層蛋糕，可享早鳥優惠每個1,800元。

巧克光廊亦限量推出「聖誕草莓生乳捲」，每捲499元、三捲可享優惠價1,200元。主廚嚴選新鮮的大湖草莓搭配頂級日本北海道十勝鮮奶油，包裹在鬆軟綿密的日式戚風蛋糕中，酸甜草莓與濃厚奶香於口中交融，交織出冬日甜蜜滋味。上方點綴可愛的聖誕老人造型巧克力與聖誕擺飾，展現可愛的俏皮趣味。 「探索廚房」於12月24日晚餐及12月25日午、晚餐推出節慶菜色。「炭烤區」有鮮味十足的炭烤大蝦與碳烤午魚一夜干，肉食族饕客必嚐的炭烤肋眼牛排與紐西蘭羊排。「切肉檯」則推出佳節必吃爐烤火雞，低溫慢烤至外皮金黃，肉質細嫩多汁，可搭配乾果麵包餡、甜酒汁與焦糖蘋果醬等醬汁。

「西式熱菜區」獻上鹽烤鮮魚，以鹽焗方式保留鮮甜原味，肉質綿密帶有淡淡清新鹹香，黃金蟹海鮮鍋豐富食材包含肉質紮實的蟹肉、新鮮澎湖淡菜還有彈牙白蝦。「鐵板炸物區」的美國安格斯牛排，頂級牛排於鐵板上吱吱作響，令人垂涎，可沾取些許法國海鹽更能品嚐牛肉的鮮嫩原味。

「甜點檯」設計一系列節慶造型甜點，特別推薦聖誕樹幹麵包，以巧克力麵團揉合榛果風味奶油卡士達，製成可愛造型麵包，口感鬆軟綿密。紅蘑菇是以草莓慕斯及白巧克力慕斯為主體，造型小巧可愛，入口滿是甜蜜。聖塔克勞茲選用70％的法芙娜巧克力，以巧克力海綿蛋糕為主，層層堆疊上巧克力奶油及香濃榛果醬，苦甜滋味帶有榛果香氣的尾韻。白雪草莓樹幹以日式戚風蛋糕包覆伯爵茶草莓奶凍，香氣濃郁、層次豐富，可愛樹幹造型十分吸睛。

「寒舍食譜」特別推薦外酥內嫩的脆皮先知鴨、酸甜美味的鎮江醋排骨與經典必吃港點寒舍蘿蔔糕。12月24日晚間，凡於兩間餐廳品嚐聖誕饗宴，單筆發票消費滿6,000元起，即可獲Melvita明星商品堅果油保養入門組乙組，消費金額不累計，數量有限、送完為止。

寒舍集團致力於投身公益，以實際行動回饋社會，聯合旗下5間飯店，台北寒舍艾美酒店、台北喜來登大飯店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店以及寒居酒店，自12月1日至12月31日止與「台灣導盲犬協會」攜手合作，於飯店大廳設立慈善捐款箱及導盲犬磁鐵娃娃百元樂捐箱，於歲末感恩的季節，邀請賓客一起投身善舉，參與慈善捐款。以行動支持台灣導盲犬培訓以及打造盲人友善環境，為視障朋友盡一份心力。期間募得所有款項，將全數贈予「台灣導盲犬協會」，將愛傳遞點亮希望之光。

歌聲傳遞冬日祝福， 12月24日平安夜晚間5點40分至6點40分，邀請知名樂團「集思音樂」於一樓大廳為賓客獻唱應景聖誕歌曲，隨著輕快都會爵士風樂曲，在流淌的音樂節奏中，享受相聚的美好時光。12月24日平安聖誕夜晚餐時段，亦特別安排聖誕老公公與小天使，於館內各餐廳發送糖果報佳音，將佳節的溫暖及喜悅傳遞給每一位賓客，留下值得紀念的溫馨回憶。