櫃買系列主題業績發表會，本周推出最後三場，今（22）日「生技醫療（二）」主題業績發表會登場，由杏昌（1788）、創源（4160）及醫揚（6569）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買之前已先後有半導體（一）、富櫃200、電子零組件、生技醫療（一）、通訊網路等五場主題業績發表會，本周進行最後三場主題業績發表會，分別是22、23日及25日接連推出「生技醫療（二）」、「半導體（二）」及「櫃買特色」等主題，將於櫃買中心官網線上直播。

櫃買中心表示，生技醫療產業是政府近年來積極推動之重點發展項目，亦為櫃買市場重要特色產業之一。22日安排「生技醫療（二）」主題，邀請醫療器材銷售與代理服務廠商杏昌、基因檢測廠商創源、及布局數位醫療相關產品之醫療用工業電腦的醫揚等3家公司與會。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁／最新訊息／櫃買影音」）查詢及點閱觀看。