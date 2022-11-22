國民黨新竹市長候選人林耕仁表示，余邦彥是議會同事，但余的立場，不但讓支持者痛心和費解，也給對手分化的機會，他對此表達遺憾，但仍給予祝福。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

選戰進入最後倒數，國民黨新竹市長候選人林耕仁、市議員陳慶齡率領「全壘打車隊」22日回防香山，民眾看到林耕仁都相當熟悉，紛紛比出大拇指給予肯定。

林耕仁表示，香山是他的家鄉，也是他從事公職的起源，候選人當中沒有比他更熟悉香山的好與苦，希望能夠有機會對香山進行都市計畫等相關規畫，打造香山科技廊道，帶動香山整體發展。

針對副議長余邦彥在臉書發文挺民眾黨對手高虹安，林耕仁表示，余邦彥是議會同事，但余的立場，不但讓支持者痛心和費解，也給對手分化的機會，他對此表達遺憾，但仍感謝這陣子副議長的付出，同時也給予祝福。

余邦彥說支持高虹安是為下架民進黨，林耕仁進一步說，不會因為內部意見分歧，讓競選主軸變調，還是以政策取得市民支持，藍軍也一定會堅定支持唯一提名的林耕仁。

而余邦彥去挺疑涉貪的高虹安，他的看法如何？林耕仁說，他承諾選民要將過去7年多來林智堅、沈慧虹「落跑二人組」的弊端追出來，但高虹安最近有官司問題，未來若當選，每天跑法院，如何有心力來幫市民打弊？林也強調，自己是操守最清白的候選人，藍軍一定會讓林耕仁順利當選，把過去弊端找出來。

至於是否有跟余邦彥溝通過？林耕仁則說，只是內部意見分歧，而選舉剩下幾天，還是依既定步伐和行程走下去，也懇請所有市民，秉持過去對林耕仁愛護，讓他有機會為市民服務。

是否希望黨中央祭出黨紀？林耕仁說，「這不是我的權責」，而黨主席朱立倫今在竹北，是否希望他一起來掃街嗎？林耕仁說，朱立倫已為他加油打氣好幾次，朱也說過，新竹市只有林耕仁是下架民進黨最好人選。

最後，林耕仁也強調，自始至終他都是國民黨唯一提名的候選人，朱立倫也多次肯定他是下架民進黨最適合的人選，這已是基層共識，不會因為誰的離開而改變。他也喊話，只剩4天就要投票，他背負新竹市民改變城市的期望，也請大家持續做林耕仁的靠山。