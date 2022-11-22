中國人民銀行條法司副司長謝丹，今在2022年金融街論壇年會表示，人民銀行將發揮市場配置資源的決定性作用，綜合考慮系統性影響和外部條件約束，兼顧維護金融穩定和防範道德風險的目標，優先以市場化、法治化原則化解金融風險，實現處置成本最小化。對於嚴重資不抵債的機構，也要依法實施市場退出，嚴肅市場經營，依法依規推進金融風險處置。

中國銀保監會副主席周亮表示，當前百年變局加速演進，國際環境越是複雜嚴峻，亞洲各國越需要加強務實合作，合力推動經濟穩定復甦。亞洲各國要加強宏觀政策協調，完善常態化溝通機制，深化發展戰略對接，發揮市場資源聯動效應，增強經濟發展動能。創新推廣各國在涉農、扶貧、小微、幫困等普惠金融領域有益經驗。大力發展綠色金融，完善金融支援科技創新的服務體系，營造開放、公平、非歧視的數位金融服務環境，彌合數位鴻溝，推動經濟發展成果更多更公平惠及各國人民。