九合一選舉本周六舉行，全國教師工會總聯合會調查全國22個縣市、58位縣市長候選人對於行政減量、代理教師權益及幼教師生比的看法，其中18縣市的45位候選人完全支持，但台南市及澎湖縣的主要候選人未將此列為政見，雲林縣候選人則未回應。

全教總理事長侯俊良表示，公布這項調查結果，提供全國民眾及教師工會的會員投票時的參考。全教總文宣部主任羅德水說，希望這次調查，讓進步的教育政見可以落實。

全教總認為選舉應回歸政見主軸，聚焦重大政策的討論，因此以「落實行政減量」、「保障代理教師基本權益」、「降低幼教師生比」為指標檢視主要縣市長候選人的教育政見，並將結果提供給選民投票時的參考。

全教總調查的22縣市58位候選人中，有18縣市的45位候選人對這三項教育議題表示完全支持，像台北市的陳時中、黃珊珊及蔣萬安，新北市的林佳龍及侯友宜，還有台中市的蔡其昌均名列其中。

不過全教總也表示，台中市的盧秀燕、苗栗縣的鍾東錦、南投縣的許淑華、屏東縣的蘇清泉及台東縣的劉櫂豪、饒慶鈴等候選人，對這三項教育議題，表示部分支持。

比較特別的是，台南市的黃偉哲、謝龍介及澎湖縣的陳光復、葉竹林、賴峰偉等候選人，完全未將這三項教育議題列為政見；雲林縣的張麗善及劉建國，則未對這三項教育議題回傳回應。

侯俊良特別提及台南市屬於6都之一，但黃偉哲及謝龍介等2位候選人均未將行政減量、代理教師權益及幼教師生比列為政見，讓人遺憾。

侯俊良表示，在選舉過後，全教總各縣市教師工會將發揮監督功能，督促當選人兌現教育政見，不能只是在任內4年完成就好，而是要加速落實。