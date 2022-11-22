潘男事後不忘傳LINE訊息，向副所長道謝。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

18歲潘姓男子家中有癌症末期的父親，面對家中有龐大醫藥費壓力下，他又不想成為家中的經濟負擔，月前獨自南下高雄應徵工作，但求職時卻屢屢碰壁，身上沒錢吃飯，無助之下只好到派出所求助。副所長得知後，暖心的提供便當外，還替他媒合新工作。潘男事後不忘傳訊息給副所長，允諾「有能力會好好報答」，藉此感謝副所長幫忙。

據了解，來自台北的潘男，與哥哥、父親3人相依為命，父親因前陣子診斷罹患癌症末期，迄今已花費約30萬元的醫藥費，家中的所有支出全由工地上班的哥哥、父親負擔，潘男不想成為家中累贅，於是高中畢業後，自行報名自願役，並將於年底至屏東入伍。

因潘男覺得高雄工作機會較多，於是10月底到三民區租房，想趁著入伍空窗期，四處到工地打工貼補家用，但由於潘男剛成年，並且沒有相關工作經驗，工作時屢屢碰壁，有些業者見潘男無法完成交代的工作，再加上後來又招另一批工人，工地人數補足，於是將他炒魷魚。

潘男四處打工皆失利，又有房租的壓力，身上已經沒有錢買飯吃，只好向附近的派出所求助，17日上午11時許，潘男來到派出所門口時，他卻有些猶豫，不知道該如何開口，於是打算轉身離開，剎那間又感受到許久未吃飯的飢餓感，只好在門口不停徘徊。

三民二分局鼎山派出所副所長、員警值班時，見到潘男一直在所外躊躇徘徊，眼眶還泛著淚光，於是將他請進派出所內，進一步了解情形。

起初副所長詢問潘男是否需要幫忙時，潘男還不太敢開口，此時正值中午，於是副所長自掏腰包幫他購買便當，潘男吃到便當時，不禁潸然淚下，邊吃邊流淚表示「很久沒有吃到這麼豐盛的熱菜」，副所長見狀也一陣鼻酸，不停安撫著潘男情緒，他才打開心房，向副所長們說明自己近期遭遇。

副所長聽聞他的故事後，用自己的人生經歷，幫潘男加油打氣，並且得知他下午還有一間公司要面試，親自載他到公司面試，並在面試時替潘男媒合，讓潘男順利找到新工作。事後，潘男在當日深夜時，傳LINE給副所長，並允諾日後「有能力會好好報答」，副所長也回傳「沒有過不去的檻」鼓勵他，希望他能擺脫先前的低潮，並能賺錢養家，減輕家中的經濟負擔。