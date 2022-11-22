台北市立委高嘉瑜到台南助選時，特地選唱藝人王心凌的〈愛你〉與徐巧芯PK，還說徐巧芯唱的「味道不夠」。（洪榮志攝）

台北市議員徐巧芯昨晚在國民黨台南市長候選人謝龍介的募款餐會，特地換上學生制服，又跳又唱藝人王心凌的〈愛你〉，大受好評。台北市立委高嘉瑜今天到台南助選時，也選唱同一首歌與徐巧芯PK。高嘉瑜還說，徐巧芯唱〈愛你〉的「味道不夠」，建議對方改唱鄧麗君的歌比較好。

高嘉瑜今天一早專程抵達台南，陪同民進黨東區市議員候選人蔡筱薇掃街拜票。當她被問到有沒有關注昨晚徐巧芯在謝龍介募款餐會上載歌載舞〈愛你〉時，高嘉瑜說，昨天晚上就有人cue她，叫她出來PK，但她看了電視幾秒鐘就沒看，「真的沒什麼看頭，我唱得比較好。」

高嘉瑜認為，這首歌她已經唱了很多次，徐巧芯要跟她比，「精神可嘉，但還差了一點」。主要是她的音色比較甜美，且跟王心凌是同一個時代的人；徐巧芯畢竟比較年輕，音色也不同，比起來「味道還不夠」，沒有少女那種青春洋溢的感覺。徐巧芯適合的歌是鄧麗君，她本來就號稱是「松山鄧麗君」，換首歌可能比較好。

高嘉瑜不僅當場演唱〈愛你〉與徐巧芯別苗頭，還與蔡筱薇一起唱〈小薇〉，更在崇德市場拜票時，沿路高唱「成名曲」〈心花開〉，並笑著說，「不要為難別人啦！要跟我唱得一樣好，很難」。

高嘉瑜強調，近期她的歌藝進步很大，「每次一開口連我自己都會嚇一跳，怎麼唱得這麼好聽」，唱歌水準已超過專業歌手。

徐巧芯昨晚在謝龍介的募款餐會上，換上學生制服站台時，一邊高唱〈愛你〉、一邊跳舞時，讓不少網友看了直喊「我戀愛了」。徐巧芯還特別更改了2句歌詞，包括「Ho ~Baby情話多說一點，『謝龍介票多一點』」，並開玩笑說，「我是美少女戰士，要代替月亮來懲罰民進黨」。