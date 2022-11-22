台北市長、民眾黨主席柯文哲今到桃園陪同民眾黨桃園市長候選人賴香伶車隊掃街催票，對於今年是民眾黨成立以來首次投入全國性地方選舉，柯文哲表示，第三勢力要在藍綠夾縫闖出一片天有其難處，但近年在台版圖逐步擴大，因他們堅守政治價值且有執行力，與藍綠本質不同，並強調今年投給他們推出的候選人不是投給民眾黨，是投給自己、投給台灣社會一個機會與希望。

柯文哲表示，今年是民眾黨成立後首度投入全國性地方選舉，是一道里程碑，他們清楚地方與全國選舉不同之處，全國選舉較易打空氣、文宣戰，地方則需長期經營，現藍綠各有其政治版圖，第三勢力要在夾縫中闖出一片天有技術困難。

不過，柯文哲也說，2014年他說改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，這是場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上首次以改變政治文化作訴求的選舉，以此理念打選戰才會走得更長遠。

柯文哲提到，儘管過去3年經歷風風雨雨，民眾黨在台版圖仍逐步擴大，因他們堅守政治價值比政治利益重要，不因短期利益犧牲長期利益，不因政黨利益犧牲國家利益，也不因少數人利益犧牲多數人利益，秉持理性、務實、科學態度做事，時間一久就會做出市場區隔，與藍綠本質不同，是以企業手法經營，將有限資源做最大使用。

柯文哲說，政治的核心是執行力，現台灣最大問題就是執行力太差，民眾黨的候選人是有執行力的團隊，未當選就開始地方服務，幫忙許多公共事務，且社會氛圍普遍對藍綠從失望走向絕望，30年來看不出在幹嘛。他呼籲，投給他們推出的候選人不是投給民眾黨，是投給自己、投給台灣社會一個希望與機會。

賴香伶則表示，倒數4天，她衝勁與信心十足，期待這次參選帶給桃園改變的機會、給青年世代選擇新政黨的機會，選戰早期只有她經歷黨內初選，且各黨投入候選人時紛擾不斷，導致前期沒機會討論政見，中後期她端出1280＋、一站一社宅與開放政府等政見，大家也看到桃園市政半年來螺絲掉滿地，許多工程品質出問題讓市民直搖頭。

賴香伶強調，她們不抹黑造謠，是讓很多事實浮上檯面，應讓新市長接手，讓市民瞭解過去施政有何不當、不公開透明。民眾黨或許沒讓大家滿意，但仍努力成長中，有錯一定傾聽民意修正，今年踏出第一步參選，盼能入主市府、進入議會監督市政，實現對市民的服務承諾，讓預算政策以民為本，而非政商或派系利益。