氣象主播林嘉愷（左）今天化身「戒檳指揮官」，和國民健康署長吳昭軍（右）以趣味方式播報氣象，呼籲民眾天氣轉涼之際，切勿以嚼檳榔方式取暖，以免釀成健康危害。（王家瑜攝）

今天是24節氣的小雪，預估氣溫將逐漸下降，氣象主播林嘉愷今天化身「戒檳指揮官」，提醒民眾外出應添加衣物、多喝溫熱水，切勿以檳榔作為保暖方式，並和國民健康署一同呼籲「麥哺、麥揪、麥請」，遠離口腔癌危害。

據國民健康署統計，每年約有8000多人罹患口腔癌、3000多人因口腔癌死亡，其中9成是男性，發生年齡介於30到64歲；國內口腔癌患者中，約7成都有嚼檳榔習慣，高達9成同時有嚼檳榔和吸菸習慣。

有些民眾可能為了提神、禦寒而嚼食檳榔，但檳榔的粗纖維長期摩擦口腔黏膜，可能導致細胞癌化、形成口腔癌。國健署癌症防治組長林莉茹建議，以新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等食物替代，或刷牙保持口中清爽感，都可以降低嚼檳榔的慾望；天冷時多加衣物保暖、喝溫熱水或飲品，有助身體暖和及放鬆心情。

林嘉愷也化身「戒檳指揮官」，呼籲民眾「麥哺、麥揪、麥請」，及早遠離健康危害，並透露自己的父親也有嚼檳榔習慣，雖然很幸運沒有罹癌，但對於牙齒健康造成很大的傷害。國健署提醒，如遇到友人邀請嚼檳榔，可藉由轉移話題、反覆說不、自我解嘲等拒絕技巧，都是不失禮的拒檳好方法。

台灣頭頸部腫瘤醫學會常務理事、馬偕醫院癌症中心主任呂宜興指出，嚼檳榔不只造成口腔癌，還可能導致心律不整、心肌梗塞、肝硬化、加劇氣喘、影響腎功能；即使戒除檳榔，口腔纖維化和黏膜破壞仍存在，需要花一段時間慢慢恢復，因此更要及早戒除嚼檳習慣。

國際癌症研究機構（IARC）指出，戒除檳榔能有效預防口腔癌，研究發現，戒除檳榔後每年口腔癌風險可降低2.3％至6.7％，戒檳榔10年後風險則可降低17％至51％。

呂宜興指出，疫情期間民眾落實戴口罩習慣，對於口腔病灶的戒心因此下降，近期有發現口腔癌診斷期別往後的趨勢，這是讓人最憂心的事情；有嚼食檳榔習慣的民眾，如果嘴巴逐漸張不開、吃東西有困難，或是口腔潰瘍超過2到4周未痊癒，極可能是口腔癌徵兆，應盡速就醫檢查，及早診斷治療。