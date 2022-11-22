Herb said NOPE & CJ knocks down the triple pic.twitter.com/X0DlajHLfZ — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 22, 2022

就算輪休史蒂芬柯瑞、克雷湯普生、威金斯與卓雷蒙格林4名主力，勇士也輸得太難看了！英格拉姆22日轟下全場最高34分，外加6籃板、3助攻、3籃板，帶領地主鵜鶘以128比83轟翻上季總冠軍勇士，鵜鶘拿下第10勝(7敗)，且跟灰熊、快艇並列西區第6。

一口氣少了4名主力助陣，勇士一開賽打來格外有氣無力，讓迎回錫安威廉森的鵜鶘逮到機會，開賽就打出22比7猛攻，隨後更把領先擴大到20分以上，勇士淪為地主球隊屠殺對手，上半場結束，鵜鶘65比41大幅領先，英格拉姆半場20分。

來到第3節，英格拉姆更加不客氣，單節進帳14分，幫助鵜鶘擴大領先到30分以上，甚至來到35分之多，勇士也只能繼續出清板凳，畢竟他們確實沒什麼人可用，打完前3節，鵜鶘97比65大幅領先，第4節更把領先擴大到40分以上。

除了英格拉姆火力全開，葛拉漢也幫鵜鶘貢獻19分，麥科倫15分，才剛傷癒復出的錫安威廉森先發打了23分鐘，拿9分、4助攻與2籃板；勇士以普爾26分最高，庫明加18分，穆迪與賈麥克格林各有10分，只是身為衛冕軍的勇士，今天確實輸到很丟臉。