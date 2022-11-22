衛福部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值」高，主因是阻擋疫苗掮客，還稱掮客透過工商團體、宗教團體找上指揮中心，意圖從中牟利，但他面對外界追問名單卻說此題太幼稚、不想回答。對此，國民黨主席朱立倫22日痛斥此嘴臉人民無法接受，國民黨台北市長候選人蔣萬安要求和社會清楚交代，「你到底是潑糞還是有所本？」

朱立倫上午陪同蔣萬安展開車隊掃街，對於薛瑞元不願公布疫苗掮客名單，他斥那種嘴臉就是最大民進黨代表，「那種嘴臉民眾可以接受嗎？民眾連知的權利都沒有，連質疑權利都沒有？」，痛批民眾會用選票告訴民進黨，台灣民主是人民作主，絕對不是民進黨作主、民進黨為主，也絕對不是民進黨是霸主。

蔣萬安批評，民進黨一黨獨大之後便權力一把抓，沒什麼不敢做，面對疏失永遠都不認錯、不道歉、不改正，總是指鹿為馬、顛倒是非及硬拗到底；疫情爆發後人心不安，人民需要快篩、疫苗卻沒有，需要PCR但量能不足，甚至傳出疫苗掮客從中發國難財，這種事情怎麼能私了？

蔣萬安強調，薛瑞元既然丟出疫苗掮客話題，就該跟社會清楚交代，「你到底是潑糞還是有所本」，他質疑民進黨執政下，永遠就是惡意編造謊言、欺瞞民眾，民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中昨日甚至舉和台灣完全不同的韓國案例來比喻，但台灣根本未依照國際商務規範採買疫苗，中間有人上下其手，才沒有買到BNT疫苗。

蔣萬安認為，民進黨應該感謝民間團體彌補政府疏失，捐贈疫苗給台灣民眾，「結果陳時中你在過程中百般阻撓，薛瑞元反過來指責這些民間團體是疫苗掮客，根本就是指鹿為馬！」

至於中華民國防疫學會理事長王任賢做日爆料，衛福部找專家操弄數據，協助高端疫苗EUA補考過關。蔣萬安則說，民進黨政府護航高端疫苗是「鐵的事實」，但面對民眾種種質疑，陳時中或衛福部永遠已讀不回，如果持續黑箱作業，人民就要用選票制裁民進黨政府。