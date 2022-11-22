黃珊珊：相信年輕人絕不會缺席（劉宗龍攝）

台北市選委會昨日公布台北市選舉人數為202萬6769人，較上屆少13萬7386人，而此次台北市約有4萬5千名首投族。無黨籍候選人黃珊珊表示，很多年輕人都已經表態，而確診者無法投票、也被外界質疑是執政黨刻意操作，黃珊珊表示，其他人全部都出來幫不能投票的人投票，就是最好的懲罰。黃也喊話，相信年輕人的智慧在這場選舉絕對不會缺席。

黃珊珊今上午回防萬華區，逛了青年公園以及國光市場，會後受訪表示，今年18歲公民權的公投，很多現在年輕人都已經表態，我剛在菜市場就有一大堆是年輕的兒子叫她媽媽要投給自己，大家相信年輕人的智慧，在這場選舉絕對不會缺席。

另黃珊珊被問及是否會擔心選情最後藍綠歸隊，黃強調中間選民決定未來的一切，如果藍綠歸隊，自己早就不存在，撕掉政黨的外衣捫心自問，誰是最適合的台北市長？ 而在選戰最後倒數，黃珊珊回防萬華，黃則表示，自己來萬華像來廚房一樣，這地方大家都認識她，萬華也是她這2年多到過最多次的行政區，像青年社宅、青年公園，這市場她也來看過兩、三次，希望能納管，都不是第一次來。

黃珊珊也預告，接下來也會有車掃行程，因路權還在申請中，等確定會跟大家告知。

針對余邦彥表態支持高虹安，是否憂心新竹棄保延燒到台北？黃珊珊不滿駁斥，台北跟新竹選舉完全沒關聯，她也忍不住抱怨，「每天都在想交換，你認為市民會聽你的話嗎？不要再傳這種無聊的事。」她強調，偉大市民才是城市的主人，偉大市民不是藍的，也不是綠的，大家都是自由的，就算政治人物想分贓，市民也不會同意。