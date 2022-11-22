網石棒辣椒今(22日)宣布，旗下首款仙俠國戰手機遊戲《封神殿：決戰神州》正式於App Store和Google Play雙平台推出。即日起，玩家將可在九州八國的世界地圖中，享受PvP國戰系統及其他多元對戰模式，並與同國夥伴攜手征戰天下，成王封爵，建立屬於自己的一代霸業。

以《封神榜》IP為基礎所打造，《封神殿：決戰神州》為一款仙俠國戰MMORPG手遊，玩家可自戰士「赤霄」、法師「玄真」、射手「聖羿」與輔助「雲蘿」4種職業中任選，透過豐富的主線及支線任務獲得角色升級經驗等成長所需元素，在磨練技能的同時，逐步認識遊戲內各項系統與功能。

遊戲中豐富的主、支線任務提供玩家獲取經驗值。(圖/業者提供)

《封神殿：決戰神州》內共分為「荊州」、「揚州」「徐州」…等8個國家陣營，為保衛各自王城與據點，玩家將與同國夥伴並肩，參與國與國之間的「國戰」對決。玩家彼此需同心協力，攻破一道道城門並擊敗守護門將，為所屬國家爭奪最高榮耀。

8國陣營分布。(圖/業者提供)

國與國之間的「國戰」對決。(圖/業者提供)

此外，隨著玩家等級與戰力提升，亦可挑戰不同階級的個人首領、國家首領與軒轅墳首領副本等，成功擊殺首領即可獲得眾多裝備、飾品等豐厚獎勵。另有特別的「仙姬副本」，玩家可藉由通關九龍島關卡，解鎖多種仙姬階段，對應不同階段、仙姬也將展現多種新型態面貌。而進行仙姬派遣，除了可獲得豐富獎勵資源，還能削弱敵方城牆防禦、提升攻城機會。

通關九龍島關卡將可解鎖多種仙姬階段。(圖/業者提供)

同時，遊戲中亦具備眾多日常任務提供玩家豐厚裝備、培養材料與經驗值。例如可選擇單人或組隊進入的「鎮妖鏡」與「萬仙陣」副本，與需從國家王城運送鏢車至邊境的「邊境運鏢」，以及挖取城磚的「邊境搬磚」、「砍雕像」與「城池戰」等限時活動，均可使玩家獲取經驗值與強化道具，享受角色一步步成長的樂趣。

另有「邊境運鏢」、「邊境搬磚」等多元日常任務。(圖/業者提供)

不僅如此，玩家在遊玩過程中還可以透過提升國家職務與任務獲得稱號、軍銜與俸祿獎勵，並可隨時於遊戲內排行榜查看個人目前排名，在封神世界中踏上攻頂之路。

為了歡慶遊戲事前預約突破百萬門檻，所有玩家進入遊戲即可直接領取「寵物內丹*30」、「桃花釀*30」與「坐騎仙草*30」，大大提升戰力；以及專屬稱號「我要打十個」。同時，遊戲也將抽出「iPad Air 256G」贈與玩家，抽獎名單請留意Facebook粉絲專頁公告。

先前由6位知名遊戲直播主化身封神女將，所進行的「封神爭霸戰」票選活動成果出爐，光明派「荊州」及闇黑派「揚州」最高票女將分別為「妲妲(哪吒)」與「依渟(紂王)」，玩家們進入遊戲選擇「揚州」或「荊州」，就可找到妲妲和依渟的NPC角色和其互動，即可領取兩位的專屬親衛隊稱號。

不僅如此，為了快速提升戰力，即日起玩家鎖定遊戲Facebook粉絲專頁，將可天天領取虛寶序號大禮包！伴隨遊戲上市，《封神殿：決戰神州》內依然狼煙四起！11月22日至12月3日期間，玩家將可加入心儀家族，和闇黑派「揚州」代表「依渟」、「Zoe肉乙」、「張小筑」，以及光明派「荊州」代表「妲妲」、「Vivi芝衣」與「樂樂」，加上協手親衛隊軍師以及大將軍「文老爹」、「Lilballz」等16位實況主參與整整2週的國戰PK。

關注粉絲團，官方連續三天贈送虛寶序號。(圖/業者提供)

6大家族一步步招兵買馬，擴大所屬家族，在12月4日晚上8點的總決戰中將一決勝負，奪得王位的國家，其全國玩家將可獲得豐厚的強化戰力虛寶！官方提醒，該獎勵僅限定KOL所在伺服器發放，快加入心儀的女將家族盡一己之力共同奪得獎勵吧！

同時，為慶祝遊戲盛大上市，《封神殿：決戰神州》和亞洲最大直播社群平台「17直播」跨界合作，在11月24日至28日期間邀請「反差女神涵涵兒」、「四月桐」等深受用戶歡迎的17直播主在線上和玩家同樂，實況直播，體驗全球首款仙俠國戰手遊、介紹遊戲內容，並會在遊戲中挑戰城池戰(國戰)，與全台玩家一起同樂，勇闖封神殿。而玩家於指定時間至17直播觀看五位主播，且觀看滿5分鐘將有機會獲得高額17LIVE封神限定禮包。

玩家觀看「17直播」將有機會獲得高額專屬虛寶禮包。(圖/業者提供)

《封神殿：決戰神州》即日起可於App Store和Google Play雙平台下載。更多相關資訊，請至Facebook粉絲專頁查看。