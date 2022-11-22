近日有大陸自媒體報導企業在科創板上市的情況，關注業務和收入涉及核酸檢測。上交所在答記者問回應表示，注意到有關報導，高度關注涉核酸檢測企業的上市申請，堅持從嚴審核，尤其是企業的科創屬性和可持續經營能力；深交所方面也表示將高度關注，針對達科為等涉核酸企業申請，將堅守創業板定位，嚴把市場准入關，審慎推進相關企業發行上市工作。

據《人民日報》健康用戶端報導，據不完全統計，今年截至11月12日，已有包括菲鵬生物、康為世紀、達科為、至善生物、瑞博奧5家「核酸檢測」概念過會企業，其中康為世紀於10月登陸科創板上市。

對此，上交所方面表示，將依據科創板發行上市條件和審核標準，對企業發行上市申請進行了認真審核，重點關注其科創屬性、核酸檢測相關業務與主營業務的關聯性、相關收入的可持續性，以及剔除該等業務收入後公司是否仍滿足發行上市條件等，要求公司進行了風險揭示。

深交所新聞發言人也表示，將關注企業可持續經營能力，依據創業板發行上市條件和審核標準，對有關公司申請進行認真審核，包含其核酸檢測相關業務與主營業務的關聯性、相關收入的可持續性，以及剔除該等業務收入後公司是否仍滿足發行上市條件等。