還在煩惱孩子明年的寒假活動嗎？台北美福大飯店即日起推出「小小領袖在美福」冬令營住房專案，從產品設計到創業行銷成為「小小經理人」，或者是從拍攝技巧、實景拍攝、錄影剪輯成為「小小網紅Youtuber」，全日課程深入學習。

小小領袖還能入住15坪大的寬敞客房，享受彩匯豐盛的自助早餐，還可至兒童遊戲室或戶外恆溫游泳池盡情遊玩，即日起至2023年1月6日開放報名，兩天一夜專案價，參與課程的學員皆附小小領袖營T恤一件，陪孩子從育樂中學習，家長也能放鬆度假，享受假期的美好。

Youtuber影音已成為數位平台的主流內容，加上科技化的普及，逐漸成為全民網紅時代，為使小朋友也能與數位接軌，學習時下最新的專業技能，在鏡頭前更能展示自己，本課程聘請專業師資於2月2日開班授課《小小網紅創意營》，教導三年級～九年級的學童，從認識現今網紅生態到自我探索，及學習最夯的網紅拍攝技巧，並實景拍攝飯店場景與設施，學習簡易錄影剪輯教學，全日課程深入學習，讓小朋友也能成為小小網紅，體驗影音製作的樂趣。課程中藉由專業老師教導，使用手機或平板拍攝剪輯，並學習如何當網紅及拍攝短影音，帶領小朋友一起探索數位網紅影音產業的全貌。

近年來新創產業如雨後春筍般蓬勃，越來越多年輕人自行創業，為使小朋友能體驗未來的產業趨勢，特別邀請奇德王國教育機構於2月7日開課，藉由有趣的創業情境，讓四年級～六年級的學童分組成不同的小小新創團隊，藉由團隊合作了解產品的設計、製造、⾏銷和銷售等流程，以及自我探索創造專屬商品，發掘自我的興趣及專長。

在募資過程中，則練習表達並合力完成企劃書，練習向投資人介紹團隊，成為小小募資高手！從每個環節及過程中，了解收⼊與⽀出的概念，最後再進行實地販售，透過跨領域的素養教育，⼀起體驗創業的苦與樂，以及新創團隊的成就感。