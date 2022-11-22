台中市豐原區一處透天民宅暗藏春色，以林姓男子等3人為首的色情應召站，有本國及外國籍6名應召女子，警方直搗民宅，莊姓男子正準備從事性交易，並在徐姓女子包包查獲毒品，全案依違反妨害風化及毒品罪嫌移送法辦。

豐原警方接獲檢舉，指稱豐原大道一處透天厝民宅，疑有違法經營應召站，豐原警獲報後旋即成立專案小隊積極調查，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

經豐原警蒐證調查，17日0時25分許查獲以25歲林男為首，含27歲會計林姓男子、22歲媒介洪姓男子共3人經營色情應召站，期間招攬本國及外籍女子從事性交易工作，包含印尼籍及越南籍，從業女子年齡自20歲到40歲不等，其中一外籍女子為逃逸移工，。

經清查發現，林男於網路論壇刊登廣告，招攬不特定人前往消費，以每次2000至7000元代價從事性交易，並於民宅外裝設監視器確認客人身分及躲避查緝。

現場查獲39歲莊姓男子正準備從事性交易，現場起獲監視器1組、保險套1批、潤滑油4瓶、手機工作機4支，以及疑似性交易獲利金1萬2000元，且在其中從事性交易29歲徐姓女子包包內查獲二級毒品安非他命、毒品吸食器等物品，全案依違反妨害風化及毒品罪移送法辦，27歲印尼籍逃逸移工則移送移民署專勤隊收容。

豐原警方呼籲，為維護善良風俗及治安平穩，絕不容許轄內不法情事孳生，治安無死角、犯罪零容忍，針對各類犯罪必強力執法，維護市民生命財產安全，建構安全宜居生活環境。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！