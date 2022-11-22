當4連敗的公牛碰到9連勝的「綠衫軍」塞爾提克，結局卻是出乎意料之外！公牛22日靠著迪羅薩攻下28分，拉文也有22分，最後以121比107擊潰塞爾提克，總算中止4連敗，但7勝10敗戰績仍排東區第11，塞爾提克雖然輸球中止連勝，仍以13勝4敗位居東區龍頭。

儘管「雙探花」塔圖、傑倫布朗上半場各有13分進帳，可是塞爾提克從開賽就被公牛壓著打，關鍵出在守不住迪羅薩、拉文與武切維奇等公牛主力，讓公牛打完上半場，就取得63比50的兩位數領先，看來塞爾提克的連勝氣勢有點危險。

公牛雖在第3節一度擴大領先到20分，可是塞爾提克也在末節一開始拉出8比0，一度縮小差距到8分，不過迪羅薩再次挺身而出，跟拉文、武切維奇幫助公牛重新擴大領先優勢到16分，塞爾提克眼見已經無力反撲，只好乖乖換下主力認輸。

公牛除了迪羅薩與拉文，派崔克威廉斯也有17分，武切維奇12分、13籃板及6助攻，多桑姆與卡魯索各有10分，德拉蒙5分、12籃板；塞爾提克仍以塔圖28分最高，另有11籃板、7助攻，傑倫布朗也有25分，布羅格登傷癒復出拿下23分，葛蘭特威廉斯13分。