寬宏藝術(6596)今年前三季營收9.89億元，因業外評價利益，累計稅後淨利0.07億元，每股盈餘0.22元；第四季李玖哲、羅志祥、盧廣仲、莎拉布萊曼等演唱會，法人估計今年全年營收可望達到11.5億元，為疫情來的最高。展望2023年，由於沒有大型音樂劇支撐，法人預期營收下滑，但透過國內小型演唱會堆疊，加上業外處分收益，全年估維持獲利。

2020年爆發疫情以來，使得展覽、演唱會都受到衝擊，尤其2021年及今年本土兩波疫情衝擊，寬宏也深受影響。雖然今年連推「CAT」及「獅子王」兩大百老匯音樂劇，合計帶來5億元營收，但若無疫情干擾，會有更亮麗的票房收入。

不過，隨著今年展演場次增加，今年前三季營收9.89億元，不但遠優於去年全年3.02億元，更超過2020年全年9.73億元，本業虧損0.25億元，但業外投資宏碁資訊(6811)評價利益，帶來業外收益0.33億元，使得前三季維持獲利，每股盈餘0.22元。

第四季目前有李玖哲(高流)、羅志祥(高巨蛋)、洪榮宏(北巨蛋)、盧廣仲(北巨蛋)、郭靜(TICC)、曾沛慈(華山)、莎拉布萊曼(北巨蛋)、啦啦隊女神(北巨蛋)等演出，第四季營運預期可望持穩，法人估計今年全年營收約11.5億元。

展望2023年，目前第一季規畫極限震撼(北巨蛋)、大馬戲團(北巨蛋)、吳思賢(華山)以及洽談中的歌手流行演唱會；展覽部分，有小美人魚(科教館)、殭屍(科教館)、光之影海洋展(科教館)、阿奇幼幼園(高雄駁二)、流行演唱會、舞蹈、古典樂。至於今年貢獻營收比重超過4成的大型音樂劇，明年確定沒有來台演出，公司計畫透過多場次小型演唱會堆疊營收，法人估計2023年營收力拚8-9億元。

寬宏轉投資台灣藝能、表坊文創、展逸國際、動員創意、宏碁資訊，其中以宏碁資訊潛在獲利最高，公司持有250張，預計明年可以開始處分，挹注業外收益。