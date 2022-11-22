昨（21）日媒體爆出汪小菲未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，欠下逾500萬元的生活費，他為此暴怒反擊，連續發文指控女方，相關新聞引爆兩岸，大批網友好奇湧入，看看事態的發展，而昨(21)日汪小菲嗆聲自己隔天就要來台灣，許多網友好奇如何能達成，結果最新消息證實汪小菲真的要來台見小孩。

汪小菲昨日連續發文嗆聲，更放話今日要來台灣，不少網友表示看熱鬧，笑稱想跟他搭乘同一班飛機，並嘲諷「回去記得把床墊一起帶回來」，結果最新消息證實汪小菲真的要來台，他將在下午1:55分從北京機場搭乘長榮航空BR715來台，預計5:15分抵達桃園機場，並走寰宇商務通關。

關於汪小菲來台驚呆不少網友，但其實昨天陸委會已經指出，雖然台灣目前並未全面開放陸客來台，但已經開放以探親身份來台，而據內政部移民署指出，目前大陸人士來台入境須持「有效居留證」及「有效入出境許可證」，因汪小菲曾是大S配偶，應該是持有居留證，應可順利來台。