一名女大生分享，她和男友是高中同班同學，認識多年開始交往，某天向彼此報備行程的時候，發現彼此都要與家族聚餐，且還去同一間餐廳，結果到了現場才發現兩家人根本就是親戚，她的外婆是男友爸爸的姑姑，而她則是男友的表姐，雖然兩人算是遠親，但是不少網友卻急喊分手，因為不管怎麼算兩人都是六等親，但民法規定，六等親內的表兄妹不能結婚。

一名女網友日前在Dcard上分享，她與家中的親戚都不太熟，某天她奉爸媽要求參加家族聚會，打電話向男友報備行蹤，說等下要去一家港式茶餐廳用餐，結果男友驚訝地說，他也正在和家人一起去那間餐廳，因為要幫阿嬤慶生。當時她沒多想，只覺得一切都太巧了，結果進去包廂以後，一開門就聽到有人喊她的名字，抬頭一看發現喊她的是男友的媽媽，當下她立刻覺得事情不妙。

女網友表示，明明是她的家族聚會，男友媽媽卻也在現場，顯然就是哪裡怪怪的，結果最後發現，她的外婆竟是男友爸爸的姑姑，也就是說男友的爸爸其實是原PO媽媽的表哥，因此兩人真的是遠親，而家中長輩了解狀況以後，反應不算很負面，但她還是很驚訝，她從沒想過自己交往快2年的男友兼高中同學，竟然是自己的表弟。而這樣的狀況，她一輩子都沒想過會發生在自己的身上，因此也幽怨地說「這樣以後是不是要答應交往前，都應該要先去查祖譜？」

離奇的狀況，讓不少人懷疑是創作文，但原PO則更新貼文強調，這真的不是創作文，她本人飽受驚嚇，雖然家中長輩覺得無所謂，且因為她與男友算是五等親，目前也沒有論及婚嫁。另有網友則畫出兩人的關係圖說，嚴格算起來原PO與男友是六等親，根據民法規定，六親等以內的表兄妹，一律禁止結婚，除非是因為其中一方被收養，而成立的四親等及六親等表兄妹，這樣的狀況則可以通融結婚。