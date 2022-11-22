向德恩簽下「支持兩岸和平統一」效忠誓約書，表示支持兩岸和平統一，戰時會做內應。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

從軍35年、現職陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官向德恩接受中共每月4萬元供養，還簽下「支持兩岸和平統一」效忠誓約書。高雄地檢署痛批，近年中共間諜活動頻繁，向男已嚴重危害國家安全，若不嚴懲難達嚇阻之效，依貪汙、妨害秘密等罪起訴，並建請法院量處12年徒刑以儆效尤。

向男2016年起曾任陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊上校大隊長、陸軍步兵第206旅上校副旅長、陸軍裝甲第564旅上校副旅長、陸軍第八軍團指揮部作戰處上校副處長，2022年6月擔任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官迄今，其工作均與帶兵、維護國安有關。

向男與太太2011年結婚，2人2018年離婚。向男前妻曾在金門縣「安全旅行社」工作，該旅行社老闆邵姓男子為共諜，邵男當年因參加向男婚禮而相識。

邵男得知向男離婚心情低落、萌生退伍之意，第一時間假關心、勸他不要退伍，可透過人脈協助他升遷。為了取得向男信任，邵男先協助向男遷移戶籍至「安全旅行社」，又交付對方組織人員所致贈、刻有向男姓名的長白山印章與「向守志回憶錄」，拉攏吸收向男。

2019年10月向男與邵男相約在高雄某餐廳吃飯，餐後兩人回到邵男下榻的飯店，邵男直接表明「支持兩岸和平統一」、「早一點與讓習大大（指習近平）那邊認同」、「我們要幫你在未來…如果將來以後有戰事，你不是第一個，而是我們整個都有一個兩岸和平統一的陣線來做好」、「做這事就是我們早點讓他們認同我們…你的需求，需要什麼樣的話，升遷，包括各方面的，所以你有想法了，有安排了，你慢慢就會感受的到」、「你有什麼困難，有什麼想法，都可以告訴我，工作上、財務上等等，他們都安排好了」，要向男戰爭發生時作內應，向中共效忠。

向男因貪圖獲得職務升遷及財產利益，竟然答應邵男要求，不但交出一張名片，還當場簽下「本人向德恩，在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命。立誓人向德恩」誓約書，且手持該誓約書與邵男合照證明。

邵男拿到名片和誓約書，隔天就啟程趕往廈門，將資料交給中共的組織人員，對方同意以每月4萬元的代價供養邵男。2020年1月向男在安全旅行社內，又應邵男要求，穿著軍常服，簽下另一份誓約書，還拍照存證供中共組織留存。

檢調查出，向男自2019年起至2022年，一共收受中共7次、總計56萬元的供養金，還在向男楠梓區住處查獲印章禮盒等證物。

檢方認為，向男從軍35年，現為國軍高階軍官，國家、責任、榮譽、忠誠均為其軍旅生涯中一再受洗禮薰陶之信念及價值，理應較一般人更知悉效忠國家之重要性，沒想到竟貪圖私利及升遷仕途，罔顧國家栽培及照顧，簽立誓約書予與我敵對之中共勢力，對敵人表示效忠，而為背叛國家之舉止，嚴重危害國家安全。

檢方另發現，向男還協助邵男刺探時任陸軍第六軍團指揮部中將鍾姓指揮官、現任陸軍第八軍團指揮部中將楊姓指揮官、陸軍第十軍團指揮部中將李姓指揮官等人的軍籍資料、背景及個人喜好資訊。

檢方痛批，近年中共對我軍事威脅越趨強硬與頻繁，間諜活動滲透更甚以往，若不嚴懲軍人背叛國家行為實難達到嚇阻投敵之效，建請法院量處向男12年徒刑，並宣告褫奪公權，以儆效尤。