搶攻這一年一度的圍爐商機，台北晶華酒店今年強打晶華軒港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」，搭配長年熱賣的「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」等料理，以豐儉由人的多樣化選擇，滿足不同顧客的需求。

在香港過年，一家人會圍爐享用盆菜，取其「團圓」、「圓滿」、「十全十美」等美好寓意。晶華軒港籍廚藝總監鄔海明前年首次推出粵式盆菜後大獲好評，今年主打用料食材豪華升級版本的「晶華軒富貴盆菜」，集結外型宛如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣28頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的60頭關東刺參，還有來自日本北海道、體型飽滿豐腴的XL級宗谷元貝，再加上含有豐富膠質的中東8頭花膠等四款珍貴食材，打造出晶華酒店今年外帶年菜最吸睛的亮點。

「晶華軒富貴盆菜」做工繁複費時，從以手工悉心泡發珍稀食材到成品完工需要耗時大約近二週的製程，鄔主廚選擇口徑約30公分的砂鍋，底層舖上北菇、白蘿蔔、大甲芋頭、枝竹、津白等較易吸附湯汁的蔬食，中層疊上鵝掌、貴妃雞、柱侯豬腩肉、燒鴨等肉類，最上層則擺滿需要經過發泡燜製的28頭鮑魚、刺參、元貝、中東花膠、以及帝皇蝦，食用時一層一層吃下去，豐富材料與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的頂級體驗。

消費者食用外帶盆菜前，建議先以大火蒸煮約40分鐘，再淋上主廚以自製蠔油和雞高湯調製而成的鮮美醬汁，隨餐附贈專業的烹飪調溫度計一只，於菜餚中心點量測呈現70度高溫後持續加熱約30秒即成，「晶華軒富貴盆菜」每份售價39888元，「粵式鮑參盆菜」售價為18888元，皆可供六人食用。

晶華酒店延續過往佳評如潮的好口碑，規劃出四款經典中式圍爐盛宴，「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」主打用料豐富、年節必嘗的招牌湯品「瑤柱花膠佛跳牆」，前菜推出以台式料理手法呈現的烘烤烏魚子、醬漬九孔鮑、腐乳辣雞翼、醋溜鯛魚皮等六款「台式小滿漢」，搭配象徵大富大貴的主菜「椒鹽白鯧」，以及廣受消費者喜愛的「老滷筍干扣元蹄」、象徵吉祥寓意的「花開富貴甜芋泥」，道道精彩。

集結歷年媒體評比冠軍的「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」，包含精彩重現老酒元寶、無錫脆鱔、蔥油嫩雞、桂花蓮藕、黃瓜海蜇、四喜烤麩等六道料理的「滬式美味集」，搭配色香味俱全的「鐵人乾燒虎蝦」以及新鮮彈牙的「蠔汁鮮鮑東坡肉」兩款主菜，湯品則是慢燉細熬而成的「火烔雞燉花膠」，款款皆可品賞到主廚料理的用心，甜點搭配「香烤荔茸酥」。

值得推薦的還有同樣可供六人食用的晶華軒「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」，以六道精巧的前菜「粵式小品集」打頭陣，包括招牌蜜汁叉燒、古法滷牛腱、薑蓉玉帶子、翡翠藤椒雞、富貴十香菜以及XO醬鮮冬筍，主菜有鮮美焦脆的「香煎大白鯧魚」與色香味俱全的「上湯龍蝦煨伊麵」，食用時Q彈的龍蝦搭配吸飽龍蝦湯汁的伊麵，讓人口齒留香，湯品則是口感豐厚、味道鮮醇的「松茸鮑魚燉全雞」，甜點送上貴氣十足的「燕窩薑汁蛋白塔」。