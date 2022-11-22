新竹縣竹東鎮首座機車考照練習場已完工開放民眾使用，練習場標線均比照監理站正式考場標準設置。（竹東鎮公所提供／邱立雅竹縣傳真）

竹東鎮過去缺乏機車考照練習場，為此鎮公所積極尋覓適合場地，擇定竹東河濱公園設置，經過5個月的時間，終於完成竹東第一座的機車考照練習場，該場地為封閉型場地，民眾可安心練習騎乘。由於練習場地規格比照監理站實際考照標準設置，未來不排除與監理站合作辦理原地考照服務。另外，為方便外五里民眾，公所也正評估有無適當場地再增設機車考照練習場。

竹東鎮民過去練習機車考照會前往五穀宮前廣場，但目前已不開放使用，公所便積極尋覓合適的場地，不過機車考照練習場地要比照監理站標準考照規格，必須有一定的面積，但竹東轄內公有閒置或低密度利用之土地難尋，最終發現竹東河濱公園停車場最為適合。經過5個月的準備與規畫，目標線工程已經完工，建置總工程經費為40萬元，其中議員款補助18.9萬元，公所自籌21.1萬元。

建設課表示，考量機車練習必須在安全的環境下進行，因此練習場周邊也設計了護欄防護，避免有其他車輛或河濱公園休憩民眾進出，同時維護使用者及非使用者的安全。目前練習場已開放使用，來練習的同時，也可在河濱公園運動休閒。練習場位於竹東河濱公園，從中豐路竹東大橋橋頭，由沿河街進入河濱公園平面停車場即可到達。

鎮長張順朋表示，目前機車考照都必須大老遠跑去監理站，實在不方便，未來不排除與監理站合作，利用此練習場地辦理原地考照服務，節省民眾來往監理站長途交通時間。未來也會評估外五里有無適當的場地，再增設1座，以嘉惠外五里民眾。