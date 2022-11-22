無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前提出「首都進化雙軸線」，針對台北市城南地區則提出「城南羅斯福計畫」，從中正紀念堂經古亭、公館沿著羅斯福路一段至四段的帶狀區域，希望能打造一個媲美巴黎左岸拉丁區的「台北右岸」人文重鎮；而文山區則會結合動物園、貓空打造「南方公園」，新增夜間營運造24小時樂園。

黃珊珊表示，目前城南無圍牆博物館的範圍涵蓋北側的日式宿舍群、南昌公園、牯嶺街，以及南側的蟾蜍山煥民新村、溫羅汀人文街區，再到新店溪沿岸一帶的寶藏巖、自來水博物園區、嘉禾新村、客家文化主題公園與紀州庵文學森林，記錄這座城市重要的眷村文化、移民聚落、自然生態景觀、水道文化、文學底蘊等人文內涵。

而除了人文與藝術的元素外，城南地區也因有著台灣大學與師範大學等學府，匯集了全國各地與國內外的青年學子及學術界人士，不僅充滿多元活力更散發濃厚的人文學術氣息；黃珊珊未來計畫要再聚合這些來自新舊各方的多元內涵，讓城南地區的獨特蘊含更進一步地發光發熱。

黃珊珊強調，「羅斯福計畫」即著眼於羅斯福路為此區最主要的交通幹道，並與捷運路線結合，善用此地區優越的交通便利性及活絡人潮，未來將以行人友善為主軸，進行市容街景整建，以景點為主題將特定街區範圍規劃成徒步區，保留給行人或單車、滑板及滑板車等綠運輸載具，不僅有助於永續環境的營造，讓台北深呼吸，也讓民眾以更親近的方式，感受城南巷弄間那獨特的懷舊韻味與文藝氣息。

另一方面，黃珊珊也將致力於在地藝文產業聚落的育成，統籌公有空間鼓勵文創產業進駐、或作為藝文團體駐點表演的基地，期待未來城南一帶的街道巷弄內，不只富藏文化資產、獨立書店、在地美食、及特色餐館，還能隨處可見小劇場、街頭藝術表演等，如同塞納河左岸的拉丁區標誌著巴黎啟蒙時代的人文精神，未來新店溪右岸的帶狀城南區將引領台北文藝復興的風潮，成為「台北右岸」人文藝術重鎮。

黃珊珊接著說明，縱軸線往南延伸進入文山區後，將結合文山森林公園、動物園、及貓空地區，打造一個適合老少親子全年齡層休憩娛樂、具多功能且呈現多樣風情的「南方公園」。

南方公園範圍往南涵蓋景美溪河岸、木柵動物園園區以及台北盆地邊緣山區的貓空，將重塑這片山林勝地成為觀光休憩、生態保育、及產業經濟的綜合園區，而園區中除了貓空纜車外，再推廣並引入自行車與電動機車、公車等綠運輸載具，要讓南方公園也成為永續發展與低碳運輸的示範區域。

黃珊珊指出，未來將在三貓計畫的基礎上，提升貓空在地商家的品牌經營，藉由在地特色節慶活動的舉辦吸引人潮，協助行銷宣傳貓空的特產與在地文化風情。例如以遠近馳名的木柵鐵觀音建立特色產業，再透過「茶山塾」品牌行銷在地茶葉商品，讓貓空的茶文化逐漸誕生新風貌。此外，邀請藝文團體協助地方創生，打造「三貓藝術祭」展現貓空不同區塊多樣風情的獨特魅力。

最後，南方公園未來的發展核心，將以動物園旁Zoo Mall原址的BOT基地，轉型以Zoo Park為主題建構新的商業據點，以購物中心及觀光旅館為重心，並開發夜間經濟，延長開放時間讓民眾遊夜間動物園，再搭貓纜上山欣賞貓空獨有的夜景，同時引入木柵在地的嘻哈饒舌文化，吸引年輕族群入駐，形成新形態的青創聚落，讓南方公園從早到晚24小時都有不同的樂趣。